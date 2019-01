Jūsu pārlūkprogramma neatbalsta HTML5 video tagu. VAATA MARSRUUTI Riia vanalinnas on palju kohti, kus jalutades me isegi ei mõtle sellele, et veel paarsada aastat tagasi oli siin vesi ja voolas jõgi. Tegemist oli Rīdzene jõega, mis oli suur ja lai ning uhtus vastloodud Riia linna kaldaid. Näiteks asub Rīdzenese tänaval klaasiga kaetud galerii Centrs, mis paikneb jõesängi kohal. Väikesed sillad, mis ühendavad galeriid vastasasuva majaga, on tabav vastus vanadele aegadele, kui sildadest oli suur puudus. Milline oli jõgi, mille nime võib-olla kannab kogu linn?



Riia lood: Rīdzene

Looduslik kaitseliin

Rīdzene suubumiskoht Daugavasse. Paremal küljel on näha Mārstaļu torni ja väravat, mis kaitsesid Riia esimest sadamat. Gravüüri fragment N. Molin.

Tänapäevase Riia ehitiste ja vundamentide all on peidus teine, eelmiste sajandite muistne linn, mille saladusi arheoloogid ja ajaloolased kaevavad välja tänini. Seepärast saab koostada vaid ligikaudse muistse Riia kaardi. Üks muistse aja tunnistaja on Rīdzene jõgi, mille neelas alla progress ja linna laienemisiha. Kuid vaid jõest teadlikud inimesed suudavad praegu märgata „pragusid“ Riia vanalinna majade vahel, kuhu jõgi ei lasknud ehitada, ja ka praegu paistavad kivisillutise alt kohad, kus ikka veel kobrutab vesi.

Kalamehed Moskva eeslinna tammil. 1930. aastad. Foto Gunārs Armansi arhiivist Muistse jõe ülemjooksu nimi oli Speķupe. See oli Daugava harujõgi, mis voolas läbi liivaluidete, tegi kaare Kubese künka juures ja liikus edasi paralleelselt praeguse Lāčplēsise tänavaga alates Maskavase tänavast. „Selleks et ennetada uputusi eeslinnades, rajati 16. saj lõpus ja 17. saj alguses piki praegust Daugava kallast paralleelselt Maskavase tänavaga Intša tamm,“ on kirjutatud entsüklopeedias „Riia“ (1988. a). Varsti pärast seda hakkas jõgi madalamaks jääma ja kadus lõpuks hoopis. Samal ajal hakkasid praeguse Avotu tänava (tõlkes Allika tänav) kohal tekkima allikad. Speķupe jõe osa, mis algas Kube künka juurest (Esplanaadi juures), nimetati Rīdzeneks, Riiaks või hellitusnimega Rīdziņuks.

Jõe ääres asus veel 12. saj muistne liivlaste asula. Kui siia tuli piiskop Albert, siis otsustas ta rajada oma lossi samuti Rīdzene kaldale, umbes sinna kohta, kus praegu on Püha Jaani kirik, mis asub kunagise lossikabeli kohal. Seal lähedal, praegusel Alberti väljakul, asus sadam, kus sildusid laevad ja paadid. Jõgi ise oli päris lai: 50 meetrit kohas, kus praegu on 13. jaanuari tänavale rajatud kuuerealine sõidutee. Vanades kroonikates räägitakse, et jõekaldad olid soised ja kaetud lepistikuga, kus tollal tegutsesid koprad.

Peaaegu samas kohas, kus 13. jaanuari tänaval on kuus sõidurada, toimus varem elav laevaliiklus. Rīdzene laienduse kohas asus Riia sadam. Foto: shutterstock

Alguses said riialased vett nii Rīdzenest kui ka Daugavast, aga kui linna ümber ehitati müür, siis hakati kaevama kaevusid majade hoovidesse. Rīdzene jõgi oli linna looduslik kaitseliin. Keskajal ja ka hiljem ehitati Riia linnamüürile umbes 30 torni, mille nimed aja jooksul vahetusid.



Riia 700. aastapäeva näitus jättis linnale aastateks oma jälje. W. Neumann, A. Reinberg ja E. Tode kavandatud „Vanalinn – ajalooline unistuslik nägemus“, 17. saj Riia vähendatud mõõtkavas makett. Foto: Die Rigaer Jubiläums-Ausstellung 1901 in Bild und Wort: ein Erinnerungsbuch /hrsg. von M. Scherwinsky, Director der Gewerbeschule des Rigaer Gewerbevereins Kõige suuremate tornide juures olid väravad, mille ees asus tõstesild üle kaitsekraavi või Rīdzene. Kohas, kus Rīdzene suubus Daugavasse, oli Mārstaļu torn, mis asus umbes praeguse 13. jaanuari ja Krasta tänava nurgal. See oli kõige kindlustatum linnatorn juurde kuuluva zwinger'iga (kaitserajatis kindluse sisemise ja välimise müüri vahel), mis kaitses Riia sadamat Rīdzene suudmes. Praegu on isegi keeruline ette kujutada, et seda jõe alamjooksu laia osa kutsuti Riia järveks, mille sügavus oli kuni viis meetrit. See oli ideaalne looduslik sadam. Jõe kaldaid kindlustati punutiste ja palkidega. Aastasadu elasid jõe ääres sepad, parkalid ja teised käsitöölised, kelle töös oli oluline vesi. Rīdzene kallas oli elava liiklusega ja väga lärmakas koht.



Gravüür. 1638. aasta. Foto: LNB

Vanalinnas saab jõe voolusängi, mille nimi säilis vaid alamjooksu osal, ligikaudu täheldada praegustel Meistaru, Kaļķu, Kalēju, Vāgnera, Rīdzenese ja 13. jaanuari tänaval.

„Mõned aastasajad tagasi seisaksime praegu jõe paremkaldal ja vaataksime, kuidas kalurid oma paatides sõuavad, ja meie seljataga kõrguks linnamüür,“ räägib oma reisijuhis Liivi väljaku kohta Andris Kronbergs. 2000. aastate alguses rajati Liivi väljakule arhitekt Ausma Skujiņa projekti alusel lillepeenar, mis sarnaneb lainetega ja jäljendab Rīdzene voolusängi. Tähelepanu väärivad riialaste jutustused heitlustest Liivi ordu ja piiskopiga 13.–14. saj vahetusel, sest üheks vaidlusküsimuseks olid sillad üle Rīdzene jõe. Mässajad rüüstasid või tõkestasid korduvalt sildu, mis läksid kas piiskopi- või ordulossi juurde (praegu Jaani hoov ja konvendi hoov).

Liivi väljakul asuv lillepeenar, mis matkib jõevoolu. Foto: Shutterstock

Kui esimese Läti vabariigi ajal plaaniti Riias hoiukassa ehitamist, siis võtsid 1939. aastal arheoloogid enda peale Rīdzene jõesängi uurimise praeguse galerii Centrs juures ja Alberti väljaku ümbruses. Leide oli palju. Nende seas oli ka nn Riia laeva fragmendid, mida praegu hoitakse Riia ajaloo- ja laevandusmuuseumis.

Vana laev (12.–13. saj), mis leiti Riias väljakaevamiste ajal. Riia laev (arhitekt G. Jansoni rekonstruktsioon).

See tõestab veel kord, et keskajal oli Rīdzene laevatatav jõgi, seda vähemalt osas, mis möödus Riia kindluse müüridest. Vanalinnast leiti kolm laevafragmenti. Kuna suur osa jõesängist oli tollal juba ammu täis ehitatud, ei olnud võimalik kaevamisi kogu Rīdzene sängi ulatuses teha. Kaevata sai ainult seal, kus veel ei oldud ehitamisega alustatud. 2009. aastal tehti vanalinnas Rīdzene sängis jälle väljakaevamisi ning leiti uusi tõendeid riialaste elu kohta 13.–14. sajandil.

Mõned aastasajad tagasi seisaksime praegu jõe paremkaldal ja

vaataksime, kuidas kalurid oma paatides sõuavad, ja meie

seljataga kõrguks linnamüür

Piirata ja peita

Iga aastasajaga linn järjest laienes ning elanikke ja käsitöölisi tuli juurde. Rīdzene olukord aga muutus üha halvemaks. Elanikud kasutasid jõge reoveekraavina ning kaldaid täideti, et ehitada juurde võidetud maale. 18.–19. sajandiks oli suurest ja mitmekümne meetri laiusest Rīdzene jõest alles jäänud kõigest 2–2,5-meetrine kraav. Mõnes kohas ei olnud jõgi isegi enam nii lai, kui seal voolas Daugava poole vihma- ja reovesi. Mõnes kohas täideti jõge organiseeritult, kuid enamasti panid riialased ise käed külge ja viskasid jõkke jäätmeid, mis kiirendasid jõe hukku. Selles ei olnud midagi erilist. Keskajal ja ka veidi hiljem jäeti prügi linnatänavatele, kus see moodustas Riia kultuurikihi. On teada, et see on mitme meetri paksune ning seda mõjutasid omakorda ka tulekahjud, üleujutused ja teised sündmused. Jõgi ummistus tasahilju ning seepärast seda vahel süvendati. „Süvendamise ajal aeti kahjuks kõik segamini. Näiteks siin leiti vanemad esemed pealmisest kihist, aga uuemad sügavamast,“ rääkis ajalehele Diena väljakaevamiste ajal 2009. aastal arheoloog Uldis Kalējs ettevõttest Arhitektoniskās izpētes grupa.

Juba 17. saj hakati Rīdzene jõge piirama, teda kitsamaks tegema. Jõge hakati ehitama jämedate lattide ja paksude laudade abil ümber kanaliks, mille jäänuseid leidsid arheoloogid vanalinnas mitmest kohast. Arheoloog ja ajaloolane Andris Caune kirjutab, et kanal oli 2–5 meetri laiune. Võimalik, et laius ulatus mõnes kohas 8,7 meetrini. Hiljem rajati maa-alune kanal, mis viis Rīdzene jõe maa alla. Kanal algas Püssirohutorni juurest ning selle jäljed leiti 1980. aastatel Kungu tänavalt ja 2004. aastal Teātra tänavalt. Edasi läks juba avakanal kuni jõe suubumiskohani Daugavasse.

Ligikaudne Rīdzene jõesängi asukoht vanalinnas.

Maa-alune kanal oli ligikaudu 1,7 meetrit lai. Hiljem leidsid arheoloogid tõendusmaterjali mainitud kanali kohta ehitusaugust galerii Centrs juurest aastatel 2004–2005, kirjutab entsüklopeedias „Muistne Riia“ Māris Zunde. Rīdzene jõe kanal oli märgitud juba 17.–19. saj linnaplaanidel, kuid sealt ei selgunud, kas tegu oli maa-aluse (reoveejuhe) kanaliga või mitte. Kohad, kuhu teadaolevalt ehitati 1730. aastatel suletud kanal, ning kohad, kus võis asuda lahtine kanal, olid tähistatud ühtemoodi, kirjutab Zunde. Kuna teavet on vähe, jääb õhku palju küsimusi, näiteks on võimalik, et avakanali laius Daugavasse suubumise koha lähedal oli lausa 32–35 meetrit, sest 1710. aastal oli see osa jõest veel laevatatav. „Kui Peeter I väed möödusid põhjasõja ajal Riiast, siis Rīdzene suudmes (avakanal) muldkindlustuste taga olid peidus paadid ja laevad,“ kirjutab Zunde, viidates Andris Caune ja Viktorijas Bebresi uurimustele.

Peaaegu 200 aastat tagasi kadus jõgi linnamaastikult täiesti. Kui 1861. aastal aeti laiali linna muldvalle, siis täideti ka senini lahtine Rīdzene kanal. Siiani oli jõgi prügi ja reovee tõttu olnud väga ebasanitaarne ning kujutas endast ohtu riialaste tervisele. Kultuurikihi paksus kohtades, kus Rīdzene kanalit täideti, on kuni kaheksa meetrit. Vanalinna keskmine kultuurikihi paksus on 3–5 meetrit. Kust seda jõge praegu otsida? Rīdzenese „pragu“ vanalinna majade vahel, Riia linnavalitsuse varahaldusosakonna hoovil. Foto: DELFI 1860. aastatel püüti vanalinnast kivist maa-aluse kanalisatsioonitunneli kaudu juhtida välja reovett. Erinevalt maa-alusest puitkanalist ei asunud see Rīdzenese tänava juures, mille lõpus 19. saj juba olid ehitised, vaid hoopis Meistaru, Kalēju ja Minsterejase tänava all,“ kirjutab Zunde. See kivist äravoolukanal paiknes selliste majade vahel, kuhu pääses puhastamiseks ligi. Need majadevahelised tühimikud on ka praegu hästi nähtavad. Kui vaadata õiget kanalisatsioonikaevu, mida vaid Läti pealinnas vanemale põlvkonnale arusaadavatel põhjustel kutsutakse nimega „rīdziņ“ („äravool“ läti keele seletava sõnaraamatu järgi), näiteks Teātra tänaval, siis võib ka praegu kuulda, kuidas seal mühiseb iidne jõgi.

Kuid jõge ei ole lõplikult unustatud ja on isegi tehtud katset seda kuidagi Riia maastikul jäädvustada. Näiteks 1995. aastal paigaldasid Māja rühma arhitektid, ajaloolased ja etnograafid koos ühingu Skandinieki folkloristidega vanalinnas mitmesse kohta neli maakivi kirjaga „Rīdzene“ paralleelselt Rīdzene voolusuunaga. Ettevõtmine algas Mārstaļu ja Minsterejase tänava nurgalt ning lõppes Bastionimäel. Praeguseks on säilinud kaks mälestustahvlit.

Rīdzenese tänaval asuv õhusild, mis on kujundlik viide kunagisele jõele. 1939. aasta.

Teadjad kinnitavad, et Rīdzene voolab häirimatult maa all, vanalinna majade vundamentide ja tänavate all. Seda peetakse ka põhjuseks, miks mõned vanalinna keldrid upuvad ja vundamendid läbi vajuvad. Mõned keldrid jäävad ka kuivaks ja vundamendid terveks.