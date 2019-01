Riia lossi on pea 700 aastat peetud linna panoraami lahutamatuks osaks. Paljud on soovinud saada endale lossi- ja sellega koos ka linnavõtmeid. Nii kaua kui loss on eksisteerinud, on seal asunud valitsejate residents ja võimulolijad. Riia loss on aegade jooksul üle elanud huvitavaid sündmusi ja pöördelisi hetki. Räägitakse, et lossis elab viirastus. Tõsi, keegi ei ole teda näinud, kuid vahel on kuulda, kuidas ta mööblit liigutab. Paljud ei tea, et 18. saj teisel poolel oli siin kaitsekraav, mis hiljem täis aeti, ja lossi ette tekkis plats, mis omakorda on kolm korda nime vahetanud. Selline on kuulsa Riia lossi ajalugu!