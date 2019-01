Mõni aasta hiljem kirjeldas Riia riikliku kommertsgümnaasiumi kasvandik Edgars Vinters ajalehes Jaunā Balss idüllilist kohta, mis meelitab suvitajaid aina juurde.

„(Biķernieki) metsas ja selle taga asuvad väikesed ilusad järved. Keset liivakünkaid ning vanade ja suurte mändide vahel on Linu järv. Kuumadel suvepäevadel sõidavad sinna loodushuvilised. Metsa taga asub Silaciems – koht, mida hindavad looduses puhkajad. Silaciemsis on veel säilinud ka Burchardi mõisa ehitisi. See koht on kolmest küljest ümbritsetud väikeste maaliliste järvedega. Põhja pool asub Dambja järv. Väike järv ilusate kallaste ja vesiliiliatega. Ühel pool järve on mets ja suured põõsad, teisel pool aga põllud ja aasad. Ida pool asub Velna järv, see on eelmisest suurem. Velna järve ümbritsevad põllud ning ainult ühel kaldal on mets. Selle järve ääres on väga head supluskohad. Lõuna pool asub Aņu järv (peetakse silmas Gaiļi või Hānu järve – toim), mille üle on Burhardciemu elanikud uhked. Aņu järv on asula kõigist järvedest suurim ja ilusaim. Järve ühel küljel asuvad põllud ja aasad, teisel pool aga mets ning vanade ja ilusate puudega kasehiis.“