Nagu iga endast lugupidav, rikas ja mõjukas keskaegne linn, nii oli ka Riia juba 13. saj kaitstud võimsa kaitsesüsteemiga. Süsteemi kuulus Rīdzene jõgi, kaitsekraav, vallid ja kindlusemüürid, mille paksus oli kohati kuni üheksa meetrit, samuti hulk eri mõõdus ja ülesandega torne. Torne oli kokku 30. Praeguseks on kogu oma ilus alles neist ainult üks, mida teatakse Püssirohutornina. 1978. aastal ehitati siia lähedale ka Ramersi torn, on ka teisi Riia torne, mis on sissemüüritud teistesse hoonetesse: Riia lossi, Arsenali, arhitektide liidu majja. See artikkel räägib enamasti Püssirohutornist. Seal tulistati ja peeti pidusid ning tornil on oma koht sõjaajaloos.