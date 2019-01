Riia ehitusvalitsuse arhiivist võib leida fotosid, mis tehti rahandusministeeriumi ehitusplatsil ja kus on näha uhkeid juugendstiilis hooneid aadressil Smilšu 8. Osal fotodel on katusel näha valgusekandja suurejoonelist skulptuuri, mis on praeguseks kaotsi läinud. Armans leiab, et see on isegi ilusam kui üle maailma tuntud Ameerika Ühendriikide Vabadussammas. Need olid tõepoolest sarnased. Kuju, mis paikneb endise kaupmehe Bobrovi maja katusel, kujutab naist, kellel on käes tõrvik. Kuna maja ehitati 1902. aastal, ühendati tõrvik elektriga ja öösiti helendas see nagu gloobus, mida hoiavad Teātra tänaval atlandid. Hoone arhitektid on Heinrich Scheel ja Friedrich Scheffel ning Armansi arvates sarnaneb valgusekandja skulptuur kuulsa arhitekti August Volzi tööga. Skulptuur on kaetud saladuslooriga, sest lõpuni pole selge, millal see täpsemalt püstitati ja millal see kadus. Armans peab võimalikuks, et tõrvikuga naise kuju paigutati hoone nurgale kohe pärast ehituse lõppemist ja kadus see sõja ajal või pisut pärast seda.

„Sellel ei saanuks olla ideoloogilist tagapõhja, kuid Saksa okupatsiooni ajal jälgiti rangelt seda, et keegi ei annaks pimedas vaenlasele märku ega paneks tubades tulesid põlema. Seega on võimalik, et kuju varastati selle helendava tõrviku tõttu. Samuti on võimalik, et see oli tehniliselt halvas seisus ja kardeti, et see võib ohtlikuks osutuda. Või siis rikkus see kellegi vaadet.“ Pärast hoone taastamist ei naasnudki neljameetrine kuju oma endisele kohale.

Juugendstiili keskuse veebilehel on öeldud, et Smilšu tänava teises otsas asub maja nr 8, mis ehitati 1910. aastal Põhjapanga kontorihooneks. Selle projekteeris Arturs Mēdlingers. Tänapäeval tuntakse seda rohkem kurva saatusega Pareksi panga peahoonena, mille silt võeti fassaadilt maha pärast 2009. aasta pankrotti. Fassaadi kaunistavad dekoratiivsed ornamendid, mis sümboolselt peegeldavad ideed tööst ja selle tulemustest. Samuti on siin sümbolid, mis tavaliselt tähistavad heaolu ja kaubandust, mis on omakorda panga tulude allikaks. Hoone skulptuuride autor on August Volz. 1990. aastal maja taastati ja restaureeriti uhke ajalooline interjöör.

See on, kui nii võib öelda, vanalinna juugendstiili keskus, kus asub ka tuntud Kassi maja. Sellest saab lähemalt lugeda siit.