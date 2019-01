Muidugi on Vecāķi eduloo alus selle asukoht mere ääres, täiesti vee piiril. On tähenduslik, et Vecāķi peatänav on Pludmalese (Ranna) tänav. See viib Baltimaade kõige laiema rannani, mis on juba üle saja aasta olnud riialaste meelispuhkepaik. See on üks kahest Riia ametlikust laheäärsest rannast. 2008. aastal pälvis Vecāķi rand sinise lipu puhtuse ja arenenud infrastruktuuri eest.

On huvitav, et just nimelt Vecāķis rajati juba 1925. aastal pearannast poole kilomeetri kaugusele esimene nudistide rand, mis pakkus kohe algusest peale kõneainet ja mille kohta käisid kuulujutud.