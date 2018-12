Ajaloolase Jānis Siliņši raamatus on öeldud, et selle segase ja verise aja kohta pole eriti palju tõendeid alles. Need on jäädvustunud ainult inimeste mäludes ja ajakirjanduse uudistes, seega ei oska keegi täpselt öelda, kuidas seda kõike organiseeriti, kui palju inimesi Riiast välja viidi või kuidas transport toimis. On teada, et 1919. aasta mais viidi inimesed üle Daugava saarte getodesse (veel üks laager asus Kundziņsalal). Siliņš selgitab, et getosse, koonduslaagrisse või tööroodu minek tähendas sisuliselt inimese surnuks näljutamist või surid nad haigustesse.

Vaade Zaķusalale ja vanalinnale linnulennult. Saarte juures on Daugaval näha jõel ujuvaid palke. 1927. a. Foto: Gunārs Armansi kollektsioon

Pärast Riia vabastamist saabus saarele uuesti rahu. Sellest sai väike roheline oaas keset linna. Sinna pääses ainult jõetranspordiga ja sõit võttis aega umbes kümme minutit. On huvitav, et esimese Läti vabariigi ajal esitati avalikult projekt Zaķusalasse mahasõidust 1938. aastal avatud Zemgale sillalt, mis suubus raudteesilla alla. Sõda ei lasknud seda ideed teostada. Samal ajal hävitati ka Zemgale sild, mille tugesid on veel hästi näha, kui sõita Riiast Torņakalnsi. Hiljuti on hakatud uuesti rääkima Zemgale silla taastamisest Marijase tänava lõpus.„Ümber on ajahambast puretud puitmajad, aiamaad ja aed. Kõrgete puude varjus nosivad mõned lehmad muru. Külatee viib veeservani välja ja kaldavees on näha musti õlitatud paate. Võiks eeldada, et tegemist on paigaga, mis asub väga kaugel elavast linnaelust, kuid see pole nii. Asume siinsamas Riia kesklinnas, Zaķusala saarel. Üks põhjustest, miks saar on linnakärast puutumata jäänud, on see, et ainsaks ühenduseks linnaga oli alles hiljuti ainult jõetransport,“ kirjutas 1976. aastal ajakirjas Teadus ja Tehnika arhitekt A. Purviņš. Sellise idüllilise pildi külast linna sees lõi Aivars Freimanis oma 1974. aasta filmis „Õun jões“. Tegemist on dokumentaalfilmi elementidega kunstifilmiga, mis kujutab tõepäraselt Zaķusala elu 1970. aastatel.