„Seal on säilinud tollal kasutatud kivi. Seal on ka juhataja maja, mis viimastel aastatel on tihti põlenud. Seal on ka tööliste kasarmud, mis on ehitatud Inglise stiilis. Lisaks on Šampēterise tänava ääres tohutu suur vabrik, mis meenutab Inglise vabrikut. Seoses Rail Baltica ehitusega plaanitakse lähiajal lammutada teelähedane hoonete korpus, kuhu omal ajal võis vedur sisse lükata vagunid, et katuse all laadida vagunitesse kangast, kartmata niiskust,“ räägib Eihenbaums.

Ainuke hoone, mis ei ole Inglise stiilis, on nn Zanderi maja. Leidur ise elas seal kõigest kaks aastat. Kuid muidu oli see kolme korteriga hoone (kahes korteris olid luksuslikud verandad) mõeldud manufaktuuri direktorile.