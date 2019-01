Jo žodžiais tariant, bėgant laikui daugelis pastatų prarado savo blizgesį, ir originalūs fasadai gerai išliko tik 5 proc. namų. Tas faktas, kad namuose nebuvo patogumų ir elektros, o daugelyje iki šiol išliko krosninis šildymas, vedė prie to, kad juose gana dažnai kildavo gaisrų. Ankšta ir nepatogu taip pat buvo ir aplinkiniuose kiemuose – beveik kiekviename iš jų buvo vežimų daržinės, arklidės keliems arkliams, tvartas, tualetas ir tvartas su kiaulėmis, žąsimis ir vištomis. „Daugelyje kiemų buvo dirbtuvės. Jų buvo ten labai daug, pavyzdžiui, kiekvienoje gatvėje buvo po penkias ar šešias stalių dirbtuves – ten dirbo baldininkai, dailidės, kubiliai“, – paaiškina Eichenbaumas. Pameistriai, pagalbininkai, mokiniai ir įprasti darbininkai gyveno tokiuose butukuose. Be to, gyveno ten jie su savo toli gražu ne mažomis šeimomis, ir vieną kiemą savo namais galėjo vadinti keli šimtai žmonių.

Rygos istorijos žinovas pasakoja, kad panašaus tipo namus vadino kareivinėmis, nes gyventojai keitėsi čia gana dažnai. „Čia buvo didelė migracija iš valsčių, kai buvo darbo, ir migracija atgal, kai darbo nebuvo, nes darbininkai ilgą laiką buvo registruoti kaip socialinių paslaugų gavėjai valsčiuose. Tai pasikeitė tik 1911 m., kai įkūrė profesines sąjungas, ligonių kasas ir kitas darbininkų gynimo organizacijas, ir sudarė pirmus sutartinius santykius tarp darbdavių ir darbuotojų.