„Kengaragas didžiuojasi tuo, kad mums visada buvo prieinamas visų rūšių transportas“, – pasakoja ekspertas Jevgenijus Milovanovas.

Ir tai tiesa, nes į Kengaragą kursuoja tramvajai, troleibusai ir autobusai, per rajoną eina ir geležinkelis. Be to, anksčiau pačiame Kengarago gale buvo Rumbulo aerodromas, laikomas TSRS karinių oro pajėgų oro baze, taip pat oro uostu, skirtu civilinei aviacijai, iki pat 1975 m., kai eksploatuoti buvo atiduotas Rygos oro uostas.

Dauguva ilgą laiką išliko labai gyvu vandens susisiekimu. Tarp abiejų upės krantų ir daugelio apgyvendintų Dauguvos salų buvo patogu judėti garlaiviukais.