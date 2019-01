Trečio bendrabučio korpuso statybos pradėtos 1985 m., tačiau netrukus jis buvo užkonservuotas, o vėliau nebaigtas statyti pastatas parduotas. 2006 m. jame atidarytas viešbutis „Islande hotel“.

Deja, atkūrus Latvijos nepriklausomybę ryžtingas statybos tempas itin sulėtėjo, nes ekonomika negalėjo taip greitai persiorientuoti, ir 20 metų statyba sustojo, kol 2007 m. RTU senatas ilgalaikiu strateginiu tikslu patvirtino bendro teritorinio komplekso sukūrimą Kypsaloje. 2010 m. Europos regioninės plėtros fondo dėka pradėta pastatų, priklausančių Rygos technikos universitetui, renovacija, taip pat naujų pastatų statyba Kypsaloje. Dėl to nuo 2010 m. iki šiol sėkmingai renovuoti ir atstatyti keli mokslo ir viešbučių pastatai, taip pat pastatytas Energetikos ir elektrotechnikos fakulteto priestatas. 2013 m. Kypsaloje buvo iškilmingai atidaryta Paula Valdena g., pavadinta žymaus chemiko ir buvusio Rygos politechnikos instituto rektoriaus vardu. Iki to buvo visiškai restauruoti ir apšiltinti abu tarnybinių viešbučių pastatai, taip pat įrengti kviestinių lektorių apartamentai ir nedidelis konferencijų centras. 2016 m., minint Rygos technikos universiteto Ekonomikos ir telekomunikacijų fakulteto 50-mečio jubiliejų, vyko iškilmingas renovuoto pastato atidarymas. Prieš metus buvo pradėta Statybos fakulteto pastato rekonstrukcija. Jos metu naudojamos aplinkai nekenkiančios ir pastato energinį efektyvumą didinančios statybinės medžiagos. Be to, vėliau į Kypsalos studentų miestelio patalpas bus perkeltas Inžinerijos, transporto ir aeronautikos fakultetas, taip pat Kypsaloje planuojama pastatyti Rygos technikos universiteto Kompiuterinių mokslų ir informacinių technologijų fakultetą.