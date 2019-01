„Kadangi didelė ir žema salos dalis pavasarį užtvindoma, joje ganomi gyvuliai, čia taip pat yra pievų, kuriose vasarą nuima po du šieno derlius. O aukštoje šiaurrytinėje salos dalyje išilgai Mažosios Dauguvos krantų įsikūrė 10–11 ūkelių, iš kurių didžiausia yra Lucavsalos sodyba. Ūkis daugiausia medinis, pastatytas ant 1–2 m aukščio pamato (dėl potvynio), išorėje apkaltas aukšta lentų tvora. Šalia namų auga lapuočiai medžiai ir daržiukai su kopūstais, bulvėmis ir runkeliais. Namų savininkai išgyvena iš pieno, nes saloje geros pievos ir ganyklos, o pieno produktų pristatymas į Rygos turgų gana patogus (Lucavsaloje apie 150 karvių). Nuomininkai gauna pelną Rygos Daugavmalos lentpjūvėje, Zakiusaloje, taip pat žvejoja Dauguvoje. Saloje gyvena apie 100 žmonių. Lucavsalos susisiekimas su krantu sutvarkytas iš Pardauguvos pusės nuo Oskara g., iš kur per Biekengravį pastatė akmeninę dambą su tiltu. Be to, Zakiusalą ir Rygą galima pasiekti Dauguva valtimi.“