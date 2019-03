Dodieties ceļojumā pa Taizemes arhipelāga salām

Ceļojums pa vietējā arhipelāga salām ir bieži sastopama vasaras aktivitāte dāņu/somu/norvēģu/zviedru atpūtnieku vidū. Šajā vasarā izmēģiniet kaut ko jaunu un izpētiet vairākus simtus Taizemes salu! Tā kā vasara Taizemē ir klusā sezona, autentisko taju dzīvesveidu var izbaudīt tieši laikā, kad salas ir mierīgas un izmitināšanas cenas ir zemākas nekā sezonā. Izpētiet Taizemes austrumu krastu, dodoties izbraucienā ar laivu pa salām un piestājot skaistākajos Taizemes līča "dārgakmeņos". Sāciet braucienu Ko Samet salā un turpiniet, apmeklējot Ko Talu, Ko Kudi, Ko Čanas un Ko Mun Norkas salu.

Ko Samet sala

Sāciet ceļojumu pa salām Ko Samet salā, kura atrodas aptuveni trīs stundu automobiļa brauciena attālumā no Bangkokas un tādējādi kļūst par labāko sākuma punktu. Ar vārdu "samet" taju valodā tiek apzīmēts mūžzaļš koks Melaleuca leucadendra, kas sastopams visā šajā salā. Šī sala ir populārs brīvdienu galamērķis Bangkokas iedzīvotāju vidū, kā arī īsta un mierīga pērle ar skaistām, smilšainām pludmalēm un apburošiem zvejnieku ciematiem. Ko Samet sala kopš 1981. gada ir ieguvusi Nacionālā parka statusu, tās austrumu piekraste ir astoņus kilometrus gara un tajā atrodas daudzi pludmales tuvumā esoši restorāni un bāri. Izmēģiniet pārgājienu neskartā dabā un apskatiet maģisko floru un faunu — tas ir vēl viens iemesls, kāpēc sala tiek saukta par "Koh Kaew Phitsadan" jeb "maģisko kristāla salu".

Ko Talu sala

Ko Talu salu ieskauj koraļļu rifi un kristāldzidrs okeāns, padarot to par perfektu snorkelēšanas galamērķi. Pludmales atrodas salas austrumu un dienvidu pusē, bet rietumu daļā slejas kalni. Salas nosaukums ir cēlies no taju valodas vārda "talu", kura nozīme ir "caurums", un tā ir ieguvusi savu nosaukumu, pateicoties īpašam caurumam vienā no kalnainās daļas klintīm. Tā kā šī sala nav apdzīvota, apmeklētāji noteikti izbaudīs mieru, ko nodrošina būšana prom no tūristiem un suvenīru pārdevējiem. Ņemiet līdzi savu ēdienu un dzērienus, bet pārliecinieties, ka neatstājat pēc sevis atkritumus!

Ko Kudi sala

Mazā Ko Kudi sala atrodas uz austrumiem no Ko Samet salas un, pateicoties savam 200 metrus garajam koraļļu rifam, arī tā pieder Ko Samet salā izveidotajam jūras nacionālajam parkam. Atklājiet, kā norit dzīve zem ūdens, apskatiet strīpainās (Platax pinnatus) un krāsainās koraļļu rifa zivtiņas, kuras mīt kristāldzidrajā ūdenī, kurā tās no ūdens virsmas ir saskatāmas pat 12 metru dziļumā. Dodieties pārgājienā no Haad Sinsamut pludmales un rāpieties augšup Pha Nin Mangkom klintī, lai izbaudītu brīnišķīgu salas panorāmu, kurā var redzēt arī Sametas salu. Uz salas netiek piedāvāta izmitināšana, bet entuziasti, kas mīl pavadīt laiku dabā, var ņemt līdzi savu telti vai arī par pievilcīgu cenu izīrēt to.

Ko Čanas sala

Ko Čanas sala (nejauciet ar Kočangu) atrodas īsa laivas brauciena attālumā no Ko Samet salas dienvidiem. To ieskaujoša jūra ir izslavēta ar pārsteidzoši košām zivtiņām, kuras var viegli saskatīt, snorkelējot vai nirstot ar akvalangu. Asu sajūtu cienītāji var izmēģināt peldēšanu ar spārnskorpēnām, rifa haizivīm, rajām un krāsainām zivtiņām. Labākā snorkelēšanas vieta atrodas pie 60 metrus garās pludmales salas dienvidaustrumu krastā. Veiksminieki tur satiks tādus dzīvniekus kā dižsikspārņi, un varēs vērot bruņurupuču pastaigas pa salu.

Ko Mun Norkas sala

Ko Mun Norkas sala atrodas laivas brauciena attālumā uz austrumiem no Ko Samet salas, tajā ir pārsteidzoši mierīga atmosfēra, un šī sala ir slavena ar savām balto smilšu pludmalēm. Šī mazā sala ir tik sīka, ka apmeklētāji var šķērsot to 30 minūtēs, un uz tās atrodas tikai viena viesnīca ar restorānu, kurā salu apceļotāji var baudīt maltīti, malkot dzērienus vai pavadīt nakti. Pēc ilgām pludmalē pavadītām stundām, ūdens izpētei iespējams iznomāt kanoe un snorkelēšanas aprīkojumu.

