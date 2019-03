Izbaudiet piecus fantastiskus spa Taizemē

Taizeme ir pazīstama, kā viens no pasaules vadošajiem spa galamērķiem, un tiek apmeklēta gan veselības, gan relaksācijas nolūkos. Ilgā tradicionālās medicīnas vēsture, nepārspējama viesmīlība un procedūru efektivitāte nodrošina Taizemei pasaules mēroga labsajūtas svētnīcas statusu. Spa cienītājiem šī valsts piedāvā lielu dažādību brīnišķīgu, tropisku galamērķu, kā arī bagātīgu ārstniecības augu un terapeitiska efekta augu klāstu ar dziedējošām īpašībām. Šie faktori un Taizemes iedzīvotāju spēja izmantot savas tradicionālās medicīnas zināšanas, apvienojot tās ar mūsdienīgiem paņēmieniem un ārstēšanu, rada patiešām izsmalcinātu spa pieredzi.

Taizemes spa koncepcija laika gaitā ir attīstījusies, un mūsdienās šī valsts ir pārpludināta ar pilnībā integrētiem veselības un relaksācijas centriem, kuros tiek piedāvāta visaptveroša (holistiska) ārstēšana, ar medicīnu saistīti pakalpojumi un maksimāli lutinošu pakalpojumu komplekti. Viens no austrumu procedūru sniegtajiem ieguvumiem ir atjaunošana, kas bieži tiek izmantota arī rietumu procedūrās, un to apvieno ar ķermeņa un prāta profilaksi. Turpmāk ir iekļauti pieci ieteikumi, kur izbaudīt Taizemes spa "pērles" (sākot no valsts ziemeļiem un beidzot ar dienvidiem):

Čiaņ Maja — Taizemes ziemeļu roze

"Rarin Jinda Wellness Spa Resort"

"Rarin Jinda Wellness Spa" atrodas 140 gadus vecā, antīkā, tīkkoka ēkā netālu no vēsturiskās Ping upes. Šis ir viens no vadošajiem Taizemes spa, un tajā tiek piedāvātas jaunākās spa tehnoloģijas. Tajā ir pieejamas dažādas procedūras, piemēram, lietus mežā sastopamu ārstniecības augu sauna, karsto akmeņu masāža un ziedu vanna džakuzī.

Bangkoka — Āzijas Ņūjorka

"Chi" spa viesnīcā "Shangri-La"

"Shangri-La" viesnīcas spa ir veidots tā, lai jūs rastu iekšēju miera sajūtu, gūtu prieku un labsajūtu. Izbaudiet par spa vizītkarti kļuvušo vannošanās un attīrīšanās rituālu, kamēr vērojat patīkamu skatu uz upi. Piedāvātās procedūras ir balstītas uz 1500 gadus ilgām dziedēšanas tradīcijām, kas nāk no Himalaju kalniem, un sniegs jums komforta sajūtu.

Kočanga — otrā lielākā Taizemes sala

"Ramayana Koh Chang Resort & Spa"

Viesnīcu "Ramayana" ieskauj mierīgā Kočangas salas daba, tā atrodas netālu tropiskajiem džungļiem, augstiem kalniem un elpu aizraujošiem ūdenskritumiem. Spa tiek izmantoti holistiski līdzekļi, kas ir apvienoti ar Taizemes masāžu, aromaterapiju un skaistumkopšanas procedūrām. Interjers ir veidots, gūstot iedvesmu no senajiem austrumiem un apvienojot to ar mūsdienīgām detaļām.

Ko Samuī — pirmklasīga sala brīvdienu pavadīšanai Taizemes līcī

"Anantara Bophut Koh Samui Resort"

"Anantara Spa" nodrošina harmonisku viesu uzņemšanu un piedāvā spa procedūras, kas iedvesmojas no senās Ajūrvēdas dziedniecības metodēm. Tā ir klusa viesnīca, kas atrodas uz skaistās Ko Samuī salas, kura ir pazīstama ar garām, balto smilšu pludmalēm un aicinošām lagūnām.

Phūketa — paradīze pie Andamanas jūras

"V Spa" viesnīcā "Resort Phuket"

Romiešu skaitlis "V" apzīmē piecas maņas — redzi, ožu, dzirdi, garšu un tausti —, kurām ir īpaši būtiska nozīme spa procedūrās. Masāža ar aromaterapijas eļļu, atjaunojoša procedūra acu zonai un sejai, kā arī relaksējoša piena vanna džakuzī — tie ir tikai daži piemēri no plašā spa un labsajūtas procedūru klāsta.

