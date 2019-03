Khanoma – viens no Taizemes labāk glabātajiem noslēpumiem

Izbaudiet mierīgo un skaisto krasta līniju Khanomā, kura atrodas Taizemes dienvidos un vēl ir pilnīgi neatklāts tūristu galamērķis. Šis reģions ir neskarta oāze, kas patiks dabas un kultūras cienītājiem, tas piedāvā dažas no brīnišķīgākajām šīs valsts pludmalēm, ūdenskritumiem, salām, kā arī iespēju baudīt gardus ēdienus un dzērienus.

Khanoma ir maza, klusa pilsētiņa Nakhonsīthammarātas provincē, kura atrodas blakus labi pazīstamajai Surātthānī, Krabī un Trang provincei. Tas ir apburošs, alternatīvs galamērķis tālu prom no tūristu pārpildītām vietām, šai pilsētai ir gara piekraste, kas stiepjas gar Taizemes līci, un tajā ir skaistas pludmales, neskarti, biezi meži un sens kultūras mantojums.

BEZGALĪGAS PLUDMALES

Khanomu varētu raksturot kā gandrīz izcilu pludmales atpūtas galamērķi, slēptu paradīzi tālu no nakts uzdzīves un iepirkšanās vietām. Tajā ir vairākas pieminēšanas vērtas pludmales, kuras stiepjas gar Taizemes līci. Nadan pludmale ir viena no garākajām pludmalēm Taizemē, un tā stiepjas deviņu kilometru garumā. Tuvumā esošā Naiplao pludmale ir īsāka, bet tik pat skaista un mierīga. Thongčingas pludmale atrodas uz ziemeļiem no Nadan pludmales, un ir sapņu piepildījums tiem, kas meklē klusumu un neskartu dabu. Kvanpao pludmale ir labi pasargāta un atrodas Khanomas ziemeļu daļā, tās forma atgādina pusmēnesi — šī pludmale ir izcils galamērķis tiem, kas vēlas atpūsties. Dodoties tālāk uz dienvidiem, Sičhonas reģiona Hingamas pludmalē varēsiet vērot neparastus klinšu veidojumus — tas ir galamērķis, kas izcili piemērots, lai ar labu grāmatu rokās atpūstos meža paēnā.

ELPU AIZRAUJOŠA DABA

Neviens ceļojums Khanomu nav pilnīgs bez brauciena ar laivu, ko piedāvā vietējie laivinieki. Izbaudiet ceļojumu pa Khanomas apkārtnē esošajām salām — šajā reģionā noteikti nebūs tik lieli cilvēku pūļi. Ja jums paveiksies, jūs, iespējams, piekrastē redzēsiet rozā delfīnus.

Dodieties pārgājienā, lai izbaudītu elpu aizraujošu skatu uz Krung Ching ūdenskritumu, kas atrodas Luanas Nacionālajā parkā, kurš, savukārt, ir pazīstams ar vairākiem parka teritorijā esošiem ūdenskritumiem. Braukšana ar kajaku pa mangrovju audzēm ir vēl viens veids, kā izbaudīt dabu un apskatīt dažāda veida putnus, zivis un sīkas radības.

Apskatiet Khao Wang Thong alu, kura atrodas Khanomas reģionā. Šajā alā ir lielāki un mazāki kambari ar stalagmītiem un stalaktītiem, kuri atšķiras gan pēc izmēra, gan formas, tie līdzinās, piemēram, pagodām, dinozauriem, zvīņainajām anonām un ceptām olām. Daži alas kambari ir pieejami tikai kāpjot vai rāpojot, un tas padara apmeklējumu vēl jautrāku.

Attīriet kājas dabiskajā zivju spa, kas izveidojies no Čo ūdenskrituma straumes. Tiklīdz jūs ieliksiet kājas ūdeni, vairāki desmiti vai pat simti mazu zivtiņu trauksies pie jums, lai tās attīrītu. Smejieties un atpūtieties dabiski zaļā vidē.

KULTŪRAS MANTOJUMA IZPĒTE

Uzziniet par budisma vēsturi un kultūras mantojumu. Apmeklējiet Wat Phra Mahathat templi, kas ir viens no vecākajiem un nozīmīgākajiem tempļiem Taizemē. Tas ir dienvidu lielākais templis un tiek uzskatīts, ka tā vecums pārsniedz 1000 gadus. Tempļa muzejā ir izstādīti šajā reģionā sastopami mākslas priekšmeti. Tempļa tuvumā jūs atradīsiet sudraba un melnā sudraba izstrādājumus, kas ir kļuvuši par populāriem amatnieku darinājumiem un suvenīriem.

KĀ NOKĻŪT KHANOMĀ

Lai nokļūtu Khanomā, jūs varat veikt starptautisku lidojumu no Lietuvas uz Bangkoku un pēc tam reģionālu lidojumu no Bangkokas Donmuangas lidostas uz Nakhonsīthammarātas lidostu, vai arī no Bangkokas Suvarnabhumī lidostas uz Surātthānī lidostu. No turienes līdz Khanomai ir 70-80 kilometri. Vēl viens veids, kā no kļūt Khanomā, ir lidot uz Krabī lidostu un pēc tam 3 stundas braukt ar automobili. Ja jūs jau esat Ko Samui salā, jūs varat vienkārši noīrēt privātu laivu un doties Khanomu vai arī izmantot prāmi uz Nakhonsīthammarātu un pēc tam braukt ar automobili. Ja braucat ar automobili, Khanoma atrodas 780 kilometru attālumā no Bangkokas.

Esiet sveicināti vienā no Taizemes glabātākajiem noslēpumiem — Khanomā!

