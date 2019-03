Khavsoka atrodas Taizemes kontinentālajā daļā starp Phūketu, Krabī, Laku un Samui. Tā ir fantastiska vieta atvaļinājumiem – izcili piemērota, lai noslēptos un baudītu jautrus un atmiņā paliekošus piedzīvojumus. Vieglākais veids, kā šeit nokļūt, ir atlidot uz Surātthānī lidostu.

Vieta, kur daba sastopas ar piedzīvojumiem

Viena no interesantākajām vietām ir satriecoši skaistais Cheow Lan ezers, kurš atrodas Nacionālā parka sirdī un piedāvā iespēju apskatīt uz ūdens celtas mājas un pavadīt laiku ekskluzīvās teltīs — tas jums noteikti jāredz un jāizjūt. Aktivitātes ietver gan pārgājienus džungļos, gan braucienus ar kanoe, kaijaku un bambusa plostu. Viens no ceļojuma saviļņojošākajiem brīžiem noteikti būs iespēja tuvumā apskatīt ziloņus un uzzināt, kā par tiem rūpēties. Dabas cienītājiem patiks Khavsokas bagātā fauna. Šeit mīt 48 zīdītāju sugas un vairāk nekā 300 dažādas putnu sugas — satiecieties ar dažiem no šiem dzīvniekiem un atklājiet vietas, kur tie slēpjas!

Neparasts medusmēnesis Khavsokā

Vai plānojat pavadīt medusmērnesi neparastā un unikālā veidā? Khavsoka ir jūsu labākā izvēles iespēja. Pateicoties gleznainajai ainavai un aizraujošajām aktivitātēm, tā kļūst par ideālu fonu jūsu fotogrāfijām un vietu, kur radīt atmiņas, ko atcerēsieties visā dzīves garumā.

