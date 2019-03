Puketa un Fangnga tagad iekļautas jaunajā 2019. gada 'Michelin' ceļvedī

Taizemes Tūrisma pārvalde (TAT) sadarbībā ar "Michelin" ir paziņojusi par otro "Michelin" ceļvedi Taizemes izdevumā, turpinot svinēt valsts dinamisko kulinārijas attīstību. Jaunais 2019. gada "Michelin" ceļvedis "Bangkoka, Puketa un Fangnga" ir paplašināts izdevums, kurā ir iekļauta ne tikai galvaspilsēta, bet arī apkārtējās pilsētas, kā arī divas dienvidu provinces.

Šajā paplašinātajā izdevumā ir iekļauti 217 ēdināšanas uzņēmumi un 67 naktsmītnes – ar četriem divu zvaigžņu restorāniem, no kuriem viens ir jaunpievienots, un 23 vienas zvaigznes ēdināšanas uzņēmumiem, no kuriem 10 ir jaunpievienoti.

- Bangkoka un tai apkārtesošās provinces ir izsenis pazīstamas kā Taizemes kulinārās kultūras centrs, bet Puketa un Fangnga piedāvā tikpat daudz fantastisku gastronomisku piedzīvojumu. Taizeme patiešām ir pasaules klases ēdināšanas galamērķis, un Taizemes Tūrisma pārvalde ir gandarīta, ka Michelin to ir atzinis un palīdz palielināt visas pasaules ceļotāju izpratni, stāsta Eurblarps Srifiromja (Eurblarp Sriphiromya), Ziemeļvalstu un Baltijas valstu Taizemes Tūrisma pārvaldes (TAT) direktors

Pieci no jaunpievienotajiem uzņēmumiem atrodas centrālajā Bangkokā: Canvas, restorāns, kur māksla satiekas ar ēdienu, un katrs ēdiens izskatās kā šedevrs no vietējām izejvielām. Methavalai Sorndaeng, restorāns, kura ēdieni lojālajiem apmeklētājiem liek atgriezties jau vairāk nekā 60 gadu garumā. R-Haan piedāvā autentiskus taju ēdienus, gan reģionālo, gan karalisko taju virtuvi, izmantojot sastāvdaļas no visas valsts. Saawan piedāvā 10 ēdienu autentisku taju virtuves ēdienkarti, izmantojot vietējos sezonas produktus, nodrošinot tiešām īpašu ceļojumu pa Taizemes garšām, kultūru un mākslu. Sorn, restorāns, kura uzmanības centrā ir senaizmirstas receptes un Taizemes dienvidu virtuve. Sastāvdaļas jau ilgu laiku tiek iegūtas no uzticama lauksaimnieku un zvejnieku tīkla, kā arī tiek piedāvātas izsmalcinātas un sarežģītas gatavošanas metodes.

Pārējie divi vienas zvaigznes restorāni – Ruean Panya un Suan Thip – atrodas Bangkokas apkārtnē. Pirmais atrodas Samutsākhonas provincē, tas ir ģimenes restorāns, kas zināms kā apslēptais dārgakmens ar apbrīnojamu ēdienu un mākslas kombināciju, kur īpašnieka šefpavāra filigrānisms un garšu apkopojums ir katra ēdiena gaidīšanas vērts. Nonthaburī provincē restorāns Suan Thip, ko ieskauj krāšņs koku dārzs ar maziem dīķīšiem, piedāvā izsmalcinātu virtuvi, iedvesmojoties no karaliskām receptēm. Vienam restorānam Puketā PRU, ir piešķirta viena zvaigzne. Tas ir izsmalcināts restorāns, kas atrodas greznā kūrortā un piedāvā smalkus un glīti pasniegtus ēdienus, izmantojot daudzas sastāvdaļas no pašu 96 hektāru bioloģiskās saimniecības – pat sviests tiek ražots uz vietas no piena, kas nāk no Krabi.

Viss 2019. gada MICHELIN Bangkokas, Puketas un Fangngas ceļvedis būs pieejams divvalodu digitālajā izdevumā (taju un angļu valodā) tīmekļa vietnē www.guide.michelin.com.

