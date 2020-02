53 000 daiļu sieviešu un Džuljetas balkons. Rakstnieka piedzīvojumi Itālijā

Dženova

Viņš ir sajūsmā: “Var jau būt, ka kaut kur Eiropā ir vēl daiļākas sievietes, bet es par to šaubos. Dženovā ir 120 000 iedzīvotāju; divas trešdaļas, man šķiet, no tiem ir sievietes, un vismaz divas trešdaļas šo sieviešu ir daiļas.”

Nu ko, Tven, – viss plūst, viss mainās – šobrīd Dženovā ir ap 600 000 iedzīvotāju, un es nezinu, cik no viņiem ir sievietes, bet lielākā daļa no viņiem ir veci (kas, protams, neizslēdz daiļumu). Itālija strauji noveco – bērni nedzimst, jaunieši pamet valsti. Dženova esot līdere novecošanas jomā. Par laimi, ir liela universitāte, kuras studenti ar savu klātbūtni ielās situāciju vismaz no pirmā acu uzmetiena vērš mazāk depresīvu.