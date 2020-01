Bez satraukuma – šī ir Maroka!

Bet par tiem stabiem... Tas notika tolaik, kad Zeva ārlaulības dēls Hērakls ceļoja uz Hesperīdu dārzu nozagt nimfām zelta ābolus (viens no viņa 12 varoņdarbiem, kas bija jāpaveic kā grēku izpirkšana par savas ģimenes noslaktēšanu prāta aptumsuma brīdī). Viņam ceļā trāpījās kalns. Hēraklam tajā dienā bija slinkums iet pāri, un viņš kalnu vienkārši sašķēla uz pusēm. Citiem vārdiem, izveidoja Gibraltāra šaurumu un atdalīja Āfriku no Eiropas.

Tanžera

Ko gan rakstīt par parkiem? It kā jau pilnīga klasika – zāliens un krūmi, kam pa vidu gājēju ceļi un “Instagram” bilžu laukumi ar skatu uz okeānu (Vai varbūt Vidusjūru? Šajā mirklī es jau esmu samulsusi.). Bet šis ir “Perdicaris” parks brīvdienā – svētdienas pēcpusdienā. Te viss mutuļo – uz pikniku, šķiet, ieradusies puse pilsētas – visur kūp ugunskuri (daži tieši zem zīmes par uguns aizliegumu), kuros tiek cepta gaļa, vai arī uz to kvēlojošajām oglēm novietotas tadžinas, katrā trešajā krūmājā kāds muzicē – spēlē ģitāru vai sit bungas, kam pārējie piebalso, plaukšķinot rokas un dziedot līdzi. Starp gājējiem bezbailīgi traucas puisēni – velosipēdisti, kuriem vairāk par līkuma “neizņemšanu” gan vajadzētu baidīties no marokāņu sieviešu skaļā nosodījuma, kas draud pārvērsties ne tikai verbālā aizrādījumā vien. Viņiem pa vidu vēl kāds pamanās dauzīt futbolbumbu un pamētāt jojo. Kādā kokā iekārtas augstās šūpoles, kurās tiek šūpinātas pusauga meitenes, bet apkārt sastājusi kupla atbalstītāju svīta, kas ar priecīgiem izsaucieniem uzgavilē katrai kustībai augšup. Ceļa malās tiek tirgots popkorns, cukurvate, Austrumu saldumi, mazi, spīdīgi nieciņi, rotaļlietas. Ak, mazu mirklīti, – pie rotaļlietu tirdzniecības galdiņa pāris ģimeņu mierīgi un pacietīgi gaida..., kad tirgotājs, nometies ceļos uz turpat ceļa malā izklātas plēves, pabeigs lūgšanu. (Atzīšos, ka es savukārt tajā brīdī mēģinu iegaumēt, uz kuru pusi atrodas Meka). Parks ir milzīgs, cilvēku, ka biezs, visi priecīgi, rosīgi, skaļi un klusāki, skrienoši un elkoņos cienīgi ejoši. Es šajā burzmā esmu vienīgā pieaugusī sieviete bez lakata, bet neliekas, ka kādam gar to būtu kāda daļa vai jelkāda interese. Jau ejot ārā no parka, Sufjenu uzrunā kāds puisis, viņi apmainās dažiem vārdiem, pasmejas, un mēs dodamies tālāk.