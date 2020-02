Foto: DELFI

Par daudz mākslas un nenotikumi Romā. Itālija Marka Tvena stilā Marka Tvena aprakstītais “vientieša ceļojums” veda caur Itāliju, kur rakstnieks sabija labu laiciņu, tāpēc arī mēs šajā valstī uzkavēsimies ilgāk. Par to, kā sākās Itālijas apskate Tvena pēdās, vari lasīt iepriekšējā rakstā, kur izpētīta Dženova, Milāna, Komo ezers, Verona un Venēcija. Nu ceļš ved no Florences līdz Vezuvam, piestājot Romā, Pompejā un Neapolē.

Florence

Renesanses šūpulis un katras mākslas vēstures grāmatas 3D ilustrācija.

Šajā brīdī Tvens ir uzskatāmi saguris no mākslas. “Florence kādu brīdi mums patika itin labi. (..) Izstaigājām, protams, Piti un Ufici galerijas, apskatot neskaitāmas gleznu un skulptūru kolekcijas. To es pieminu pašaizsardzības nolūkā, un ar to lai pietiek. Es nespētu rast mieru, ja uz mani kristu aizdomu traips, ka esmu bijis Florencē un neesmu nostaigājis nogurdinošās jūdzes pa gleznu galerijām.”

Es esmu iecietīga – ko var gribēt no 19. gadsimta amerikāņa, kuram, šķiet, labāk par visu pasaulē patīk pasta ratos traukties pāri dzimtās Amerikas prērijām, zvejot Taho ezerā un ēst bundžā uzsildītas pupas? Mana iedomība un uzpūtība visai drīz “iešauj man pašai kājā”. Pēc nezin kuras Ufici galerijā pavadītās stundas es kādā brīdī saprotu, ka smadzenēs pilnīga putra, audio gida teksts skan kā fona troksnis, turklāt radusies nepārvarama vēlme jebkuru muzeja sargu izdzīt no viņa krēsla, lai uz brīdi tajā apsēstos, aizvērtu acis un mentāli aizceļotu pie ugunskura kāda ezera (kaut vai Taho) krastā... vienkārši sēdēt ar kūpošu pupu bundžu rokās un neredzēt savā priekšā vairs neviena Mediči ģimenes locekļa portretu. Nolemju, dodoties uz izeju, piestāt tikai pie tiem darbiem, pie kuriem kauns vai žēl neapstāties. “Diemžēl” tāds izrādās katrs otrais. No Ufici izeju, nesaprotot ne rīta, ne vakara, kā izmalta mākslas vēstures dzirnavās starp ikonām, romiešu imperatoru bistēm, renesanses Venēru apaļumiem, kādām pārdesmit Judītēm ar Holoferna galvu, simtiem Salomju ar Jāņa Kristītāja galvu, miljonu no krusta tikko noņemtu Jēzu... es laikam sāku mazliet pārspīlēt.

Esmu redzējusi 30 centimetru attālumā darbus, kas iepriekš man bijušas tikai mazas bildītes grāmatās, pāris reižu iedarbinājusi signalizāciju, pārāk tuvu pielienot gleznām, un radījusi pati sev teicienu “tā nogurt var tikai no mākslas”.

Florence ir vieta, kur Brunelleski pacēla savu katedrāles kupolu pāri pilsētas panorāmai, Galilejs iedrošinājās ieraudzīt faktu, ka Zeme griežas ap Sauli un nevis otrādi, Botičelli no putām radīja Venēru, bet Donatello ar divdesmitgadīga modeļa palīdzību izveidoja nebijuši atlētiska trīspadsmitgadnieka – Dāvida – skulptūru, kas bija tik skaista, ka pilsēta izvēlējās to nelikt paredzētajā augstumā, bet tuvāk pie zemes, lai florencieši to spētu pienācīgi apbrīnot.

Un tomēr... esmu pilnīgi pārliecināta – ja arī jums pilnīgi vienaldzīga būtu gan māksla, gan renesanse, gan Mediči, gan kupolu arhitektūra un simetriski parki, jūs spēsiet novērtēt Florences šarmu – tās asprātīgās ceļa zīmes, gardās sviestmaizes, pie kuru tirdzniecības vietas vecpilsētā rinda kā padomju laikos, terases, kafejnīcas un vīna veikaliņus.

Tikai – brauciet ziemā, kad te ir, kur apgriezties!