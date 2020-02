Pilsēta, kas rāda vidējo pirkstu. Vientiese viesojas Marseļā un Parīzē

Autobuss ar pilno maršrutu Lisabona–Sofija pieder bulgāru kompānijai un, kā izrādās, tradicionāli pārvadā gandrīz tikai šīs valsts pasažierus – uz dzimteni no viņu pagaidu mītnes un darbavietām Dienvideiropā. Tāpēc, kad pēc stundas kavēšanās sagaidu autobusu Malagā, gan šoferi, gan pasažieri šķiet viegli izbrīnīti par manu pievienošanos braucienam. Lielākā daļa pasažieru runā tikai bulgāru valodā, bet sarunājas maz, jo pārsvarā guļ (daži no viņiem šajā autobusā pavada gandrīz trīs dienas). Man kā Padomju Savienībā dzimušam cilvēkam tas viss kā pīlei ūdens – bez teikšanas uzreiz skaidrs, ka tualeti izmantot nedrīkst, telefona baterija jātaupa, karstā ūdens termoss ir tikai skatam un ar šoferiem jādraudzējas – ar viņiem sarunājamies mistiskā nevalodā – pa daļai krieviski, angliski, franciski un spāniski. (Ceļojot vienai, man vienmēr ir bail, ka mani kādā pieturvietā aizmirsīs, tāpēc daru visu, lai manu potenciālo neesamību autobusā kāds pamanītu.) No nebulgāriem autobusā vēlāk iekāpj vēl tikai divi spāņi – jauns puisis un vecāka kundze, kuri šķiet pat vairāk nekā mazliet pārsteigti par vidi, kurā nonākuši. Brīdī, kad kundze kādā no pieturvietām uzdod jautājumu vienam no šoferiem, viņš to nesaprot un problēmu atrisina, vienkārši apgriežoties un aizejot prom. Mēģinu kļūt par situācijas vidutāju, bet, saprotot, ka kundze no manis baidās tāpat kā no “pārējiem” bulgāriem, liekos mierā un vairs necenšos pildīt pasaules spundes funkcijas.