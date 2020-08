Bērni mežā jeb 'Mammu, kur dzīvo suga?'

"Mammu, iedod man tēta lāpstu ar aso galu!", "Mammu, vai drīkst te rakt?", (pēc kāda laika) "Mammu, kad es beidzot ieraudzīšu tos citas krāsas zemes slāņus, par kuriem vakar lasījām grāmatā? Cik tālu jārok līdz naftai vai dabasgāzei?" (5 gadi)

"Mammu, vai tad, kad gliemezis noņem savu vāciņu, viņš pārvēršas par kailgliemezi?" (3 gadi)

Ja ir pārāk daudz "jā, bet" argumentu iešanai ar bērniem mežā, ir dažas iespējas, kā tos pārkāpt. Ja bail no mežonīgas dabas, sāciet ar parku vai labiekārtotām atpūtas vietām mežā (daudzas no tām var atrast šajā kartē). Ja bail aizmaldīties, dodieties uz vienu un to pašu vietu, bet dažādos laikos, mēnešos, laikapstākļos. Ja bail doties vienatnē ar bērniem, meklējiet citu iedvesmotājģimeni ar līdzīga vecuma bērniem, kam daba jau ir ikdiena (zinātkāre ir visnotaļ lipīga). Ja bail no ērcēm, zirneklīšiem, kukaiņiem un rāpuļiem, tad sāciet ziemā, kamēr šie īpatņi guļ.



Ja mežs šķiet uzreiz pārāk liels uzdevums, tad ieviesiet mežu mazās tā izpausmēs savā apkaimē. Noskaidrojiet, kādas koku sugas ir redzamas uz jūsu ielas vai ikdienas maršrutā. Iepazīstiet ceļmalas augus un uzziniet, vai tie ir sastopami arī mežā. Atveriet logu un centieties pilsētas troksnī sadzirdēt putnu balsis un atpazīt tās.

Lai bērnam daba nav tikai garāmskrienošs fons, braucot automašīnā no apdzīvotas vietas A uz apdzīvotu vietu B, samaziniet ātrumu. Izvēlieties kādu sānu ceļu, kurā nogriezties un jaunatklāt kādu līdz šim neizzinātu vietu. Iespējams, tas palīdzēs nonākt vietā, kur laiks aiztek lēnāk un kur vienmēr būs kāds negaidīts pārsteigums – dabā. Pieredze liecina, ka vispārsteidzošākie mirkļi ir tad, kad ir vismazāk gaidu. Daba pati rūpējas par pārsteigumiem, ja protam apstāties un ieklausīties. Un ja mācām to (vislabāk ar savu piemēru) arī mazajiem līdznācējiem.