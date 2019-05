Trīs soļi, kā nofotografēt dabu: 1 – ieej dabā; 2 – nofotografē dabu; 3 – publicē foto “Instagram”. Vienkārši, vai ne? Tomēr šai pamācībai ir daži apakšpunkti. It īpaši otrajam solim.

Ar pirmo lielākoties viss ir skaidrs. Vienkārši ieej dabā. Kur dabu atrast? Patiesībā – pilnīgi jebkur. Ja vien tu izej no mājas vai izkāp no auto, visticamāk, tu jau esi dabā. Un, visticamāk, tur jau ir, ko nobildēt. To pieneni, kas spraucas gar asfalta malu, to krūmu grāvmalā. Ja labi ieskatās, visur var atrast interesantas bildes.

Bet nu mazliet konstruktīvāk par to, ko tad īsti darīt un ko meklēt, lai ainava vai pašbilde mežā izskatītos maksimāli labi.