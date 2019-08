Tagad, pēc 102 gadiem, Ložmetējkalnā joprojām ir redzamas sīvo kauju pēdas. It īpaši, ja pakāpjas 27 metrus augstajā tornī, kas atrodas pašā Ložmetējkalna smailē. No torņa, skatoties uz leju, paveras iespaidīga ainava – mežs ap Ložmetējkalnu no vienas vietas nosēts ar bedrēm, kas radušās lielgabalu lādiņu sprādzienu dēļ. Ziemassvētku kauju pēdas ir arī zem zemes – 2017. gada vasarā netālu no Ložmetējkalna meklēšanas vienības “Leģenda” biedri atrada 50 latviešu strēlnieku mirstīgās atliekas, karavīri Tīreļpurva apkaimē atrasti arī iepriekš.

Bijušo cīņu vietas tagad var izstaigāt jebkurš interesents – ar AS “Latvijas valsts meži” atbalstu Tīreļpurvā 2015. gadā tapa 7,2 kilometrus gara vēsturisko cīņu vietu izziņas taka Ziemassvētku kauju vietās. Takas apmeklētāji tajā var iepazīt vēstures liecības, kas līdz šim plašākai sabiedrībai nebija pieejamas. Izzinošās takas maršrutā uzstādītas 13 informatīvas planšetes, kas ļauj iepazīt vēstures liecības – fortifikācijas būvju paliekas, vēsturiskas inženiertehniskās būves un precīzi identificējamas vēsturisko notikumu vietas.