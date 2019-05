Lai bērna supervaroņi ir kukaiņi

Daba iemāca brīnīties un meklēt atbildes. Daba norūda raksturu, līdzsvaro domas un kustības. Kā maziem, tā lieliem. Pasaulē, kura arvien vairāk novērojama ekrānos, būšana dabā ir vērtīgs vitamīns empātiska cilvēka attīstības ciklā (ne velti Japānā modē ienāk “meža peldes” jeb “shinrin-yoku”, ko mēdz izrakstīt recepšu zāļu vietā ārsti, lai sakārtotu kā garīgo, tā fizisko veselību). Brīvdabas telpa ir izcila vieta kā sīkās, tā lielās bērna motorikas attīstībai, kā arī bezgalīgām laika pavadīšanas iespējām.

Saskaņā ar izcilās pedagoģes Marijas Montesori pārliecību pirmsskolas un sākumskolas vecumā bērnam ir absorbējošais prāts, kurš ar visām maņām “uzsūc” pasauli sev apkārt. Turpretī vēlāk, no sešiem līdz divpadsmit gadiem, tas pārtop par iztaujājošo un izzinošo prātu, kam dzīvē svarīgi kļūst “varoņi”, “elki”, “iedvesmas objekti”. Un tieši dabā šādu apbrīnas stāstu pietiek: ķirzaku nomestās astes efekts, meža zvēru kažoku pārvērtības, naktsputnu asās maņas naktīs, bebra kokgriezēja talants un citas prasmes, kam pateicoties daba ir pilna stāstu ar iespēju brīnīties un izzināt. Abās iepriekšminētajās vecuma grupās došanās dabā ir iespēja piepildīt prātu ar drošu un jēgpilnu saturu. Jo, citējot dinozauru paleontologu un dabas mentoru bērniem Skotu D. Samsonu, mēs rūpējamies par to, ko mīlam, mīlam to, ko saprotam, bet saprotam to, ko iepazīstam. Un rūpes par dabu sākas ar tās iepazīšanu.