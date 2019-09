Meitenes brīvsolī: gadalaiku un jaunu sajūtu robežšķērsošana

Vīķu purva dabas liegums, kur atrodas ezers, ir Eiropas nozīmes aizsargājama teritorija un īpaša dabas daudzveidības sala, kur īpaši iesakāms doties putnu vērotājiem – tur salīdzinoši nelielā teritorijā esot iespējams saskaitīt 21 īpaši aizsargājamo putnu sugu. Tāpat Lielauces ezerā ir lielas iespējas tikt pie branga loma, jo katru gadu zivju krājumi tiek papildināti.

Ezeru iespējams baudīt gan no krasta, gan AS "Latvijas valsts meži" laivu bāzē izīrējot kādu no laivām, bet, ja esat no ceļotājiem, kas labprāt izmēģina neparastas naktsmītnes, Lielauces ezers noteikti iekļaujams obligāti apmeklējamo galamērķu sarakstā – šeit viesus gaida četras peldošas atpūtas mājiņas, kur viļņi un ezera skaņas jūs ieaijās saldā miegā.

Vairāk par atpūtas iespējām Lielauces ezerā uzzini šeit.