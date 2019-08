Plaušu izvēdināšana Ziemeļvidzemes purvos trijos cēlienos

No Rīgas izbraucām plkst. 8.30 no rīta un ap plkst. 10 jau sasniedzām pirmo pieturas punktu – Niedrāju-Pilkas purva dabas taku netālu no Pāles. Pie purva laipām var nokļūt, braucot pa ceļu, kas ved pa bijušo šaursliežu dzelzceļa uzbērumu, taisnu kā bulta. Ceļa malā jūs jau sveicina stalti bērzi baltos mundieros, šeit arī droši var uzņemt pirmās bildes sociālajiem tīkliem. Vecais bānītis, kas te agrāk gāja, pa šaurām sliedītēm braucis no Smiltenes uz Valmieru un līdz Ainažiem taisni cauri purviem. Tagad sliedes jau sen aizvāktas.

Pati taka nav pārāk gara, aptuveni vienu kilometru. Lai jūs neiekristu kādā akacī, taka ir izklāta ar koka laipām, no kurām nebūtu ieteicams nokāpt. Dēļu laipas ir aprīkotas ar plānu metāla režģi, kas mitrā laikā palīdz nepaslīdēt un ievērojami atvieglo iešanu. Niedrāju-Pilkas purva taka ir ideāla vieta pastaigām ar bērniem. Mazie ķipari var vērot, kā mainās purva veģetācija, – lielus kokus nomaina mazi, kropli kociņi un dažādi purva augi. Augusta nogalē purvā brīnumskaisti zied virši, bet fona troksni nodrošina dzērves, kuras kaut kur netālu sasaucas, pirms pulcēties kāšos. Šajā purvā sastopams purva vaivariņš, kā arī apaļlapu rasene un lācenes.

Takas vidusposmā ir neliels uzkalniņš ar putnu vērošanas torni. Ja putnu nav, no torņa jūs varat vērot skaisto purva ainavu un mazos ezeriņus, kas kā viltīgas acis raugās uz jums no dūksnāja.