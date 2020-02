Aizvērtais ‘iespēju logs’. EDSO un ANO eksperti par tīro veiksmi un nenovēršamo katastrofu Donbasā

Kādus secinājumus, jūsuprāt, varam izdarīt pēc šiem pieciem kara gadiem?

Nikolajs Deņisovs: “Droši vien teikšu jums to pašu, ko cilvēki tur, uz vietas, – būtu labi zināt vairāk. Taču pēc mūsu rīcībā esošajiem datiem redzams, ka vislabāk pamanāmās īstermiņa sekas bija mežu un stepju ugunsgrēki. Īpaši – pašā sākumā, 2014. gadā. To bija daudz vairāk nekā citās apkārtējās teritorijās. Tas ir saprotami – notika apšaudes, lidoja raķetes, mežiniekiem bija citas raizes. Mežsargus un ugunsdzēsējus apšaudīja, kad viņi rāpās torņos...

Skaidrs, ka ietekmē arī pati šaušana. Milzu platībās zeme tiek pārmalta, izplatās ķīmiskais piesārņojums – tiesa, kā liecina mūsu rīcībā esošie dati, tas nenotiek tik vērienīgi, kā tika paredzēts. Daļēji tāpēc, ka tehnogēni reģions bija spēcīgi piesārņots jau agrāk, tādēļ bija jānotiek spēcīgai bumbošanai, lai pamanītu būtisku atšķirību. Tas pats, starp citu, ir ar ūdens kvalitāti. Mūsu iegūtie dati par ūdeni un grunts nogulām rāda – lai gan ir atsevišķas biogēnā sastāva novirzes, piemēram, slāpekļa daudzums, tomēr krasas izmaiņas netiek novērotas.”

Dmitrijs Averins: “Nosaukšu dažus faktus. Veicām nelielu pētījumu – apkopojām visus datus no Siverskijdoņecas BŪRP posteņiem no 2010. gada līdz 2014. gada vidum un no 2014. gada vidus līdz 2018. gada beigām. Noskaidrojām, ka Siverskijdoņecā ievērojami palielinājusies amonija slāpekļa, mangāna, vara, cinka un hroma koncentrācija. Piemēram, dažādos posteņos mangāna līmenis ir pieaudzis no 30 līdz 80% salīdzinājumā ar periodu pirms kara konflikta. Tas norāda uz kaut kādām sistēmiskām pārmaiņām virszemes ūdeņos, taču bez papildu izpētes grūti pateikt, kas tās izraisījis. Iespējams, raktuves pārplūdušas un izplatījušies raktuvju ūdeņi, taču tas ir jāpēta.”