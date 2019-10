Uz vietas tas izskatās ļoti vienkārši – no vairākām caurulēm ūdens piesātināti oranžā krāsā gāžas nelielā oranžā dīķī, no tā savukārt plata ūdens straume caur kanālu plūst uz Kamiševahas upīti. Šahtā tik tiešām nav darbojošos attīrīšanas iekārtu: viens nostādināšanas dīķis ir slēgts, pie tā atrodas militārie posteņi, otrs nedarbojas, kā nākas, un tas bija paredzēts 300 kubikmetriem stundā. Taču no šahtas plūst trīs reizes vairāk ūdens.

Kur tas aiztek? Kamiševaha ietek Luhanā, bet tā Severskijdoņecā, nu jau Krievijas teritorijā, bet no turienes tālāk ieplūst Donā. Tieši tādēļ Zolotojē piesārņotā ūdens pēdas tiek atrastas krievu Donā. Ja šis oranžais ūdens no šahtām netiktu izpumpēts, tas izplatītos pa kaimiņu raktuvēm, aizpludinot tās un saindējot teritoriju ap Zolotoji. Tomēr kalnrači to pumpē pa tiešo upē, faktiski izplatot piesārņojumu milzu platībā.