“Viens no aspektiem, ko te pētām, ir domino efekts,” skaidro Nikolajeva. “Pētījumā uzsverot vārdus “karadarbības apstākļos”, gribam pateikt, ka jebkurš lādiņš var izprovocēt seismiku. Ņemot vērā caurumus zem sārņu dīķiem (domātas tukšās veco raktuvju šahtas – red.), kādu dienu rezervuārs var iegrūt. Tas ir nevis šausmu filmas sižets, bet realitāte. Mēs zinām, ka rezervuāros ir smagā ķīmija, ka tie ir sliktā tehniskajā stāvoklī, faktiski – avārijas. Un mēs modelējam “avārijas scenāriju”. Skaidrosim uzņēmumu vadībai un valsts dienestiem, ko darīt, lai novērstu avāriju, un kā rīkoties, ja tā tomēr notikusi.”

Kā norāda eksperte, Donbasā no 199 ražošanas atkritumu rezervuāriem Ukrainas kontrolētajā teritorijā atrodas 74, pārējie ir neatzīto republiku teritorijā. Zinātnieki tās ranžējuši pēc ķīmisko vielu bīstamības kategorijas, daudzuma rezervuāros un attāluma līdz karadarbības teritorijai. Par bīstamākajiem atzīti 10 rezervuāri – pieci Luhanskas, pieci Doņeckas apgabalā.

Starp tiem ir arī divi toksiskie rūpnīcas “Inkor i Ko” ezeri, Dzeržinska COPR rezervuārs un divi Avdejevkas Koksa un ķīmijas rūpnīcas – Eiropā lielākā šāda veida uzņēmuma – sārņu dīķi.

Avdijivka – pilsēta, kuru kontrolē Ukraina, bet arī tās nomalē un apkaimē periodiski notiek kaujas.

Bīstamo atkritumu glabātuve atrodas netālu no Ukrainas Bruņoto spēku pozīcijām. Līdzās rūpnīcai – rezervuārs, kurš nav tukšots kopš 2001. gada. Oficiālie dati liecina, ka te ir 443 tūkstoši tonnu fenola, sēra savienojumu, naftalīna un citu ārkārtīgi toksisku vielu – “astes” no flotācijas bagātināšanas fabrikā. Toksiskajos ezeros uzkrāts amonija sulfāts, sērskābe, naftalīns, formaldehīdi, fenola ražošanas atkritumi karbonāta dūņu veidolā – fenols saistītā veidā, sārmi u. c. Avdijivka apšaudīta vairākkārt, koksa un ķīmijas rūpnīcas teritorijā trāpījuši ap 300 lādiņu un raķetes “Grad”, 12 strādnieki gājuši bojā – galvenokārt ceļā uz un no darba.