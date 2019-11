Donbasa kara kokteilis: cēzijs, stroncijs, hlorbenzols un ‘neizskaidrojamas zemestrīces’

To, ka teju visu Donbasa smagāko ekoloģisko ķibeļu pamatā ir veco raktuvju applūšana, detalizēti skaidrojām iepriekšējā rakstā .

Papētīsim sīkāk, ko šie ūdeņi sev nesīs līdzi. Pareizāk sakot, kas jau tiek iznests virszemē no Donbasa šahtu dzīlēm.

2014. gadā Donbasā bija 227 šahtas, simts no tām jau bija likvidācijas stadijā. Daudzās no tām, acīmredzot ekonomisku apsvērumu dēļ, bija izvēlēta tā sauktās slapjās konservācijas taktika, demontējot aprīkojumu un ļaujot pazemes ūdeņiem piepildīt šahtas. Ūdens ietekmē ieži zaudē blīvumu, koka balsti sapūst – ar laiku applūdušās raktuves iebrūk, tūkstošiem tonnu smago iežu spiediena rezultātā pazemes ūdeņi strauji ceļas augšup. Savā ziņā tā ir kā 3–4 balles spēcīga zemestrīce, pēc kuras iegrūst grunts, pārtrūkst komunikācijas un pazemes ūdeņi nonāk virszemē.

Hlorbenzols, fenols un kaut kas nezināms

Valstij piederošajā Horļivkas ķīmiskajā rūpnīcā ražoja ne tikai sprāgstvielas, galvenokārt trotilu, fenolformaldehīda un epoksīda sveķus, sērskābi un citas, bet arī tosolu, lakas un krāsas, veļas balinātāju un citu sadzīves ķīmiju. Vienas no kaitīgākajām un bīstamākajām bija fenolu un hlorbenzolu saturošās vielas, kuru ražošanu uzsāka pagājušā gadsimta sešdesmitajos un septiņdesmitajos gados un kas bija daudzu sadzīves ķīmijas produktu sastāvā. Šajos procesos radās ļoti toksiski cietie atkritumi, kurus nekādi nevarēja pārstrādāt. Tos vienkārši sagāza ar polietilēnu izklātās metāla mucās un pārsedza ar skārda loksnēm, savukārt šķidros atkritumus pildīja cisternās un glabāja atklātās vietās zem nojumēm. Drīz vien tas viss sāka sūkties cauri un ieplūst netālu esošajā šahtā “Aleksandr-Zapad”.

Trīs strādnieki gāja bojā uzreiz, pārējos evakuēja , tomēr vairāk nekā 250 cilvēku vienalga guva ķīmiskus apdegumus un saindējās. Vēlāk glābēji vairākkārt centās izcelt virszemē bojāgājušo mirstīgās atliekas, tomēr tas neizdevās, jo armijas ķīmiskie aizsargtērpi no šī piesārņojuma neglāba. Kad tika piegādāti zviedru ražotie aizsargtērpi ar elpošanas aparātiem, izrādījās, ka arī tie šajā toksiskajā vidē iztur ne ilgāk par 30 minūtēm.

Zinātnieku Oļega Ulicka un Viktora Jermakova pētījumā, kas īstenots EDSO Kijevas koordinatora biroja paspārnē, atklāts, ka visas Donbasa centrālā kalnu reģiona ziemeļu spārna raktuves ir plūdu režīmā. Pērnruden raktuvēs ūdens jau bija pacēlies līdz nesējslānim, līdz ar to ķīmiskais piesārņojums jau gadu izplatās pa raktuvju pazemes tīklu, piesārņojot milzu teritoriju. Tas viss var nokļūt Ukrainas kontrolētajā teritorijā, raktuvēs pie Toreckas, jo Horļivka un Jenakijeva (DTR) atrodas Doņeckas skrausta augšējā punktā, kamēr Ukrainas kontrolētās teritorijas ir zemāk.

Netālu no Ņikitovkas (Ukrainas nekontrolētā teritorija) esošās dzīvsudraba raktuves “2-bis” tika slēgtas 1995. gadā. Tās ir apmēram 450 metrus dziļas, visapkārt ir smilšakmens bez bagātīgiem dzeramā ūdens avotiem, šahtas nav saistītas ar ogļu raktuvēm. Te vienmēr bijis risks saindēties ar dzīvsudrabu. 2011. gadā Doņeckas zinātnieki un ASV Vides aizsardzības aģentūras pārstāvji īstenoja vērienīgu izpēti, kurā guva ne pārāk nomierinošus secinājumus: “Ņikitovkas dzīvsudraba kombinātam pieguļošajos rajonos dzīvsudraba tvaiku saturs ir no 155–300 līdz 1427–1680 mg/l, kas kalpo par iemeslu reģiona iedzīvotāju intoksikācijai, paaugstinātai saslimstībai, agresijai un bērnu mirstībai. Teritorijas augsnē, rezervuārā un augu pelnos dzīvsudraba koncentrācija ir 10–15 reizes lielāka nekā iepriekšējos mērījumos. Ņikitovskas dzīvsudraba kombināta rajona gruntsūdeņu sastāvā metāls maksimāli pieļaujamo normu pārsniedz 20–30 reizes. ”

Zinātniekam nepiekrīt slavenais ukraiņu hidroģeologs ģeoloģijas zinātņu doktors Jevgēņijs Jakovļevs. “Ņikitovskas dzīvsudraba raktuves ir nenoteiktā stāvoklī, šahta pati neapplūst, bet to silda reģionālās plūsmas no Horļivkas puses – zemākie horizonti droši vien jau ir zem ūdens,” “Spektram” stāsta Jakovļevs. “Tur taču nav ūdens atteces! Es viņam vienmēr esmu teicis: “Oļeg Andrejevič, kā tu vari to teikt, ja ūdens līmenis nav izmērīts un nav atteces!” Šajā stāvoklī dzīvsudraba raktuvju applūšanas risks pastāv! Kad šahtas pēc applūšanas sāks “noslēgties”, tas notiks ne tikai vertikāli, virzība notiks arī uz sāniem, pārvietošanās zona, protams, iziet kanālā! Šāda situācijas attīstība nav detalizēti aplūkota, tā netiek monitorēta, bet briesmas tuvojas!”