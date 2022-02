Muskuļiem, nerviem, enerģijai: kā palīdzēt savam organismam tikt ar visu galā

"Magvit Platinum" īpašā trīs fāžu tehnoloģijas tablete izdala magniju organismā trīs dažādos etapos, ļaujot tam iedarboties gan ātri, gan ilgstoši. Viena "Magvit Platinum" tablete satur 0,7 miligramus B6 vitamīna (50% no ieteicamās dienas devas), 0,0125 miligramus B12 vitamīna (500% no ieteicamās dienas devas) un 400 miligramus magnija (107% no ieteicamās dienas devas). "Magvit Platinum" sastāvā esošais magnija bisglicināts ir organisks magnija avots ar labu uzsūkšanos. Magnijs veicina normālu muskuļu darbību, palīdz samazināt nogurumu un nespēku un veicina normālu nervu sistēmas darbību. B12 vitamīns palīdz nodrošināt normālu enerģijas ieguves vielmaiņu. B6 vitamīns un magnijs veicina normālas psiholoģiskās funkcijas. Nesatur cukuru, konservantus, lipekli, laktozi un želatīnu.



Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.



