Pietiks gulšņāt! Kā saņemties un kļūt fiziski aktīvākam?

Atceries, ka nevienam nekas nav jāpierāda. Ir jāizvēlas savam sagatavotības līmenim atbilstoša slodze un jāsāk ar mazumiņu, nevis pirmajā dienā jānodzen sevi līdz spēku izsīkumam. Nepiemērotas fiziskās aktivitātes un pārmērīga slodze kaitē veselībai un raisa nepatiku pret sportu. Pēc treniņa jābūt patīkamam nogurumam un gandarījumam, nevis jājūtas tā, it kā pāri būtu pārbraucis ceļa rullis.



Ir daudz dažādu veidu, kā sevi nodarbināt un izkustēties. Svarīgi atrast sev piemērotāko aktivitāti. Tās var būt garas ikvakara pastaigas ar soļu vākšanu, individuāli vai grupu treniņi sporta zālē, bet kādam varbūt ērtāk ir vingrot mājās uz paklājiņa. Galvenais darīt to ar prieku. Iespējams, kāds no šiem padomiem palīdzēs saņemties sākt fiziski aktīvāku dzīvesveidu.