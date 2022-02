5. Kusties!

Ne velti saka – veselā miesā vesels gars, un viens no būtiskiem veselības pamatakmeņiem ir kustība. Aeorobā slodze jeb kardio vingrinājumi ir viens no labākajiem veidiem, kā uzturēt savu garīgo un fizisko veselību tonusā. Kustības palīdz izvairīties no aptaukošanās un "izvēdina prātu" no ikdienas raizēm, pilnībā atrodoties "šeit un tagad" un koncentrējoties tikai uz savu ķermeni. Pasaules Veselības organizācija (WHO) rekomendē pieaugušam cilvēkam ik nedēļu nodoties mērenas intensitātes fiziskām aktivitātēm vismaz 150–300 minūtes vai vismaz 75–150 minūtes intensīvas slodzes aktivitātēm. Lai būtu drošs, ka muskuļiem pietiks spēka gan sportošanai, gan pēc tam, lai atjaunotos, būtiski ir atcerēties par magnija uzņemšanu ikdienā.