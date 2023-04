Biežāk uzdotie jautājumi par mācībām Valsts policijas koledžā

Valsts policijas koledžas (VPK) jaunā 2023./2024. mācību gada uzņemšana sāksies jau 12. jūlijā. Līdz ar Iekšējās drošības akadēmijas dibināšanu, šogad VPK piedāvās jaunu īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmu "Policijas darbs". Lai palīdzētu jauniešiem pieņemt lēmumu izvēlēties drosmīgu un aizraujošu profesiju un karjeru, atbildētu uz visiem jautājumiem, VPK aicina interesentus apmeklēt Atvērto durvju dienu 2. maijā. Taču šobrīd sniedzam atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par mācībām VPK.

Kā iestāties Valsts policijas koledžā?

Pirmais solis, lai iestātos VPK, ir pieteikties studijām, iesniedzot nepieciešamos dokumentus – aizpildīta iesnieguma forma, kurai pievieno kopijas no: personu apliecinoša dokumenta, vidējās izglītības apliecinoša dokumenta ar visiem pielikumiem, centralizēto eksāmenu latviešu valodā un svešvalodā sertifikāti u.c. Šogad dokumentu iesniegšana notiek no 12.jūlija līdz 23.jūlijam. Dokumentus VPK var iesniegt elektroniski, bet, ja ir nepieciešama palīdzība, tad kopā ar VPK speciālistu to var izdarīt klātienē Ezermalas ielā 10, Rīgā.

Kad dokumenti ir iesniegti, reflektantiem ir jānokārto iestājpārbaudījumi – fiziskās sagatavotības pārbaude, vērīguma, atmiņas un psiholoģiskais tests. Ja izvēlēsies studēt augstākajā izglītības programmā, tad papildus būs jākārto vispārējo zināšanu tests un vispārējā intelekta tests. Fiziskās sagatavotības pārbaudē būs jāveic 10x10 metru atspoles skrējiens vai 100 metru skrējiens, ķermeņa augšdaļas pacelšana un nolaišana jeb vēdera preses vingrinājumi, kross (sievietēm – 1 km, vīriešiem – 3 km), kā arī sievietēm – roku saliekšana un iztaisnošana balstā guļus, bet vīriešiem – roku saliekšana un iztaisnošana balstā guļus vai pievilšanās pie stieņa. Detalizētāk fiziskās sagatavotības normatīvu izpildes prasības ir apskatāmas šeit.

Ja esi sekmīgi nokārtojis iestājpārbaudījumus, VPK nosūtīs tevi uz Iekšlietu ministrijas Centrālo medicīniskās ekspertīzes komisiju (CMEK) veselības stāvokļa un psiholoģisko īpašību pārbaudei. Ja arī CMEK pārbaude ir veiksmīgi izieta, tad atliek tikai gaidīt rezultātu paziņošanu, kas šogad notiks 23.augustā. Ja rezultāts ir pozitīvs un tava kandidatūra ir apstiprināta mācībām VPK, tad tiks noslēgts līgums par konkrētās mācību programmas apgūšanu.

Lai sekmīgi nokārtotu visus iestājpārbaudījumus, iesakām atkārtot latviešu valodas gramatiku un svarīgākos faktus par Latviju, trenēt glītrakstīšanu, atmiņu un vērīgumu, risinot atjautīgus uzdevumus, lūgt padomu sporta skolotājam, lai viņš palīdz labāk sagatavoties un tehniski pareizi izpildīt vingrinājumus, kas būs jākārto VPK iestājpārbaudījumos.

Kādus studiju kursus māca Valsts policijas koledžā?

VPK kadetu mācību ikdiena ir ļoti dinamiska un aizraujoša. Koledža piedāvā daudzveidīgu studiju programmu, kas ietver unikālus studiju kursus, kurus nav iespējams apgūt nevienā citā augstākās izglītības iestādē. Piemēram, ir jāapmeklē profesionālās fiziskās sagatavotības un tuvcīņas nodarbības, jāapgūst šaušanas mācība, kinoloģijas pamati, kriminālistikas tehnika, operatīvās darbības pamati, kriminoloģija, noziedzīgu nodarījumu izmeklēšana, kriminālizlūkošana u.c. Protams, kadeti apgūst arī standarta izglītības programmā paredzētos priekšmetus, piemēram, latviešu valodu, psiholoģiju, tiesību zinātnes, lietvedību, informācijas sistēmu pārvaldību utt. Ar detalizētāku studiju kursu sarakstu var iepazīties šeit.

Kādas priekšrocības ir nodrošinātas Valsts policijas koledžas kadetiem?

Gan topošie policisti, gan viņu ģimenes novērtē to, ka par studijām nav jāmaksā, studiju izmaksas pilnīgi visiem VPK kadetiem tiek segtas no valsts budžeta līdzekļiem, studiju laikā tiek maksāta arī stabila darba alga, tāpat visiem studentiem ir nodrošinātas sociālās garantijas, piemēram, apmaksāti veselības pakalpojumi. Mācību laiks tiek ieskaitīts izdienas laikā, kā arī ir pieejami valsts apmaksātie kvalifikācijas paaugstināšanas kursi. Arī dienesta viesnīca atrodas turpat VPK teritorijā, kas būtiski atvieglo nokļūšanu izglītības iestādē.

Katram VPK absolventam ir garantēta dienesta vieta Valsts policijā, tāpēc nav jāuztraucas par to, ka pašam būs jāmeklē darba vieta.

Būtiski, ka absolventi pilnīgi droši varēs turpināt pilnveidoties un attīstīties Iekšējās drošības akadēmijā bez maksas, iegūstot LU vai RSU bakalaura vai maģistra grādu.

Kāda Valsts policijas koledžai ir saistība ar Iekšējo drošības akadēmiju?

Valsts policijas koledža ir augstākās izglītības iestāde, kas kvalitatīvi sagatavo policistus profesionālajam dienestam Valsts policijā. Taču raugoties plašāk, lai sagatavotu augsti kvalificētus speciālistus darbam tiesībaizsardzības iestādēs, tika izveidota Iekšējās drošības akadēmija – sadarbība starp Valsts policijas koledžu, Latvijas Universitāti, Rīgas Stradiņa universitāti un Iekšlietu ministriju. Valsts policijas koledža īstenos Iekšējās drošības akadēmijas īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmu "Policijas darbs", kuras absolventi uzsāks dienestu Valsts policijā un vēlāk varēs bez maksas apgūt arī Iekšējās drošības akadēmijas bakalaura un maģistra programmas, ko īstenos LU un RSU.

Ko darīt, ja esmu ieguvis augstāko izglītību un vēlos kļūt par policistu?

Tas ir iespējams. Šādā gadījumā vispirms ir jāpiesakās sev interesējošajai vakancei Valsts policijā. Kad speciālisti novērtēs piemērotību dienestam, tad tiksi nosūtīts apgūt trīs mēnešu ilgo Valsts policijas koledžas profesionālās pilnveides izglītības programmu "Policijas darba pamati Valsts policijas amatpersonām", lai iegūtu nepieciešamo zināšanu pamatus un varētu veidot karjeru Valsts policijā.

Vai vienlaikus varu apgūt vairākas Valsts policijas koledžas izglītības programmas?

Nē, vienlaicīgi nav iespējams apgūt vairākas studiju programmas. Tās ir jāapgūst secīgi – ja sākotnēji izvēlējies arodizglītības programmu, tad vispirms tā ir jāabsolvē, lai turpinātu studijas īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmu, bet vēlāk turpinātu pilnveidoties un gūt zināšanas citās Iekšējās drošības akadēmijas izglītības programmās.

Kāds ir topošo policistu studiju grafiks?

Studijas VPK notiek katru darba dienu no pulksten 8.00 līdz 16.30. Lai gan studiju gada laikā nav brīvlaika, kadetiem tiek piešķirts ikgadējais apmaksātais atvaļinājums Darba likumā paredzētajā apjomā.

Studiju laikā kadetiem obligāti ir jāiziet prakse Valsts policijā. Arodizglītības programmā prakse ir sadalīta divās daļās – pirmā daļa ilgst četras nedēļas, otrā daļa – 10 nedēļas. Savukārt īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmā prakses laiks ir sadalīts divos posmos – pa 8 nedēļām katrs.

Ja vienreiz netiku uzņemts koledžā, vai pie atkārtota mēģinājuma iestājpārbaudījumi ir jākārto no jauna?

Jā, ja iepriekš esi kārtojis iestājpārbaudījumus, lai iestātos VPK, taču kādu apstākļu dēļ tavi rezultāti pilnībā vai daļēji nebija sekmīgi, un netiki uzņemts, arī šogad iestājpārbaudījumi būs jākārto no jauna. Nesatraucies! Ja esi cītīgi gatavojies iestājpārbaudījumiem, tev noteikti viss izdosies. Galvenais ir ticēt savām spējām un nepadoties!

Iestājpārbaudījumu rezultātu paziņošana parasti notiek ne vēlāk kā trīs dienu laikā no uzņemšanas konkursa noslēguma dienas. Rezultāti tiks publicēti VPK mājas lapā, sadaļā "2023. gada vasaras uzņemšana".

Vai Valsts policijas koledžas studiju programmu ietvaros ir iespēja iegūt studiju pieredzi arī ārzemēs?

VPK īsteno starptautisko sadarbību, piemēram, ar Vācijas, Polijas, Lietuvas un Igaunijas policijas akadēmijām un augstskolām. Tas nozīmē, ka studējot VPK, kadetiem ir iespēja viesoties ārvalstu policijas izglītības iestādēs un policijas iecirkņos, tā gūstot starptautisku pieredzi. Tāpat ārvalstu kolēģi viesojas arī Latvijā.

Jāsaka, ka arī Iekšējās drošības akadēmijā studējošajiem būs unikāla iespēja studiju laikā apgūt citas konsorcija augstskolas kursus pēc savas izvēles un gūt plaša pedagogu sastāva sniegtās zināšanas, pieredzi un atbalstu, tostarp ārvalstu pedagogu.

Ja tev rodas papildu jautājumi, aicinām apmeklēt Valsts policijas koledžas Atvērto durvju dienu, kas norisināsies 2. maijā Rīgā, Ezermalas ielā 10, vai sazināties ar mums, zvanot pa tālruņa numuriem: +(371) 67219642, +(371) 25411502 vai rakstot uz e-pasta adresi: izglitiba@koledza.vp.gov.lv.

Detalizētāka informācija par 2023./2024. mācību gada uzņemšanu Valsts policijas koledžā, tās īstenotajām izglītības programmām un jaunumiem skatāma šādos Valsts policijas koledžas informācijas kanālos: