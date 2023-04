Eksperts atspēko populārākos stereotipus par studijām Valsts policijas koledžā un policistu izaugsmes iespējām

Lai kļūtu par policistu, ir jāiegūst atbilstoša izglītība un jābūt misijas apziņai, jo policisti ikdienā pilda vairākas lomas, viņi ir draudzīgi palīgi, drosmīgi aizsargi, varonīgi glābēji un taisnīgi aizstāvji, kuri rūpējas par to, lai mūsu sabiedrība varētu dzīvot drošā Latvijā. Policisti ir vienota komanda, kurā katrs pilda savu uzdevumu.

Vai esi dzirdējis mītu, ka augstākās izglītības ieguve ir dārgs prieks? Valsts policijas koledža šo mītu var atspēkot, jo Valsts policijas koledžā mācības ir ne tikai bez maksas, bet kadetiem tiek maksāta arī darba alga un nodrošinātas sociālās garantijas! Turklāt arī pēc studiju beigšanas kadetiem ir iespējas iegūt bakalaura un maģistra grādu par valsts budžeta līdzekļiem Iekšējās drošības akadēmijā.

Lai atspēkotu sabiedrībā valdošos stereotipus par policista profesiju un mācībām Valsts policijas koledžā, skaidrojam, kāda ir patiesība.

Stereotips nr. 1: policijā uzņem ikvienu, bet Valsts policijas koledžā mācās tikai vidusskolas absolventi

Patiesībā Valsts policijas koledžā, kas rūpējas par topošo policistu kvalitatīvu izglītošanu un sagatavošanu dienestam Valsts policijā, var iestāties personas vecumā no 18 līdz 40 gadiem, kuras ir vai nu absolvējušas vidusskolu, vai ieguvušas augstāko izglītību citā jomā un šobrīd vēlas mainīt profesiju, uzsākot dienestu Valsts policijā.

Tiem, kuri absolvējuši vidusskolu, tiek piedāvātas divas izglītības programmas – arodizglītības programma vai īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programma "Policijas darbs". Šādā gadījumā pirms mācību uzsākšanas ikvienam studēt gribētājam ir jānokārto iestājpārbaudījumi – daļai vērīguma un atmiņas tests, daļai arī zināšanu tests, bet pilnīgi visiem fiziskās sagatavotības pārbaudījumi. Tāpat ikvienam pretendentam veic psiholoģisko novērtēšanu un veselības pārbaudi.

Dienestā Valsts policijā var iestāties arī tad, ja persona ir vecumā līdz 40 gadiem un jau ieguvusi augstāko izglītību. Šādā gadījumā vispirms ir jāatrod sev interesējošā vakance un jāsazinās ar Valsts policijas personāla speciālistiem, kuri izvērtēs iegūtās augstākās izglītības atbilstību dienestam un tajā veicamo uzdevumu izpildei. Ja tiek saņemta apstiprinoša atbilde, pretendents tiek nosūtīts apgūt profesionālās pilnveides izglītības programmu Valsts policijas koledžā.

Par policistu noteikti nevarēs kļūt tādas personas, kuras iepriekš ir sodītas par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas, notiesātas par tīšu noziedzīgu nodarījumu, atbrīvojot no soda, vai sauktas pie kriminālatbildības par tīšu noziedzīgu nodarījuma izdarīšanu.

Valsts policijas koledža nepieņem ikvienu, kura motivācija stāties dienestā ir tikai par valsts budžeta līdzekļiem iegūt izglītību. Ir jābūt motivācijai un mērķtiecībai, pretendentiem ir cītīgi jāgatavojas iestājpārbaudījumiem, un Valsts policijas koledžai ir jābūt viņu primārajai izvēlei. Lai kļūtu par policistu, ir jābūt izglītotam un zinošam, fiziski attīstītam un ar nevainojamu reputāciju, kā arī vēlmei pildīt aizstāvja misiju un kalpot sabiedrības drošībai. Tieši šo īpašību mēs meklējam visos kandidātos.

Stereotips nr. 2: lai iestātos Valsts policijas koledžā, ir jābūt sporta meistaram!

Patiesībā, lai iestātos Valsts policijas koledžā un vēlāk dienētu Valsts policijā, nav jābūt sporta meistaram. Lai iestātos Valsts policijas koledžā, ir jānokārto sporta normatīvi atbilstoši vecuma kategorijai. Šie fiziskās sagatavotības pārbaudījumi nav sarežģīti, taču panākumu atslēga ir tāda, ka tiem savlaicīgi jāsāk gatavoties, lai noteiktos uzdevumus izpildītu ne tikai noteiktā laikā vai skaitā, bet arī tehniski precīzi un pareizi.

Jāteic, ka studēt gribētāju Valsts policijas koledžā netrūkst, jo ik gadu mācībām piesakās aptuveni 350 jauniešu, tomēr uzņemti tiek vien 45% pretendentu. Iemesls tam ir pavisam vienkāršs – jaunieši iepriekš nav aprunājušies ar savu sporta skolotāju, lai noskaidrotu, kā pareizi veikt konkrētos vingrinājumus, nav laikus sagatavojušies. Secinājums ir skaidrs – lai veiksmīgi nokārtotu iestājpārbaudījumus, jāsāk laikus gatavoties.

Kopumā gan Valsts policijas koledžā, gan Valsts policijā sportam un fiziskajām aktivitātēm ir liela loma, tādēļ mācību laikā Valsts policijas koledžā ikviens kadets savu fizisko sagatavotību attīsta un nostiprina, bet dienesta laikā turpina uzturēt. Tādēļ Valsts policijas koledžā notiek gan vispārējās, gan speciālās fiziskās sagatavotības nodarbības un pārbaudes, bez maksas ir pieejama arī trenažieru zāle un sporta zāle. Jaunieši pēc lekcijām var brīvi izmantot pieejamo inventāru un trenēties. Esam patiešām priecīgi, redzot, ka jaunieši savā brīvajā laikā veido savas volejbola vai futbola komandas un nāk trenēties, tas ir lietderīgi pavadīts laiks!

Stereotips nr. 3: mācībās policisti gūst tikai teorētiskās zināšanas

Patiesībā vienlīdz būtiska un neatsverama loma mācību procesā Valsts policijas koledžā ir arī praktiskajām nodarbībām. Lai kadeti prastu pielietot teorētiskajās lekcijās apgūtās zināšanas, viņiem regulāri notiek praktiskās nodarbības gan tam paredzētā laboratorijas korpusā jeb mācību poligonā, gan sporta zālē un citviet.

Kadeti regulāri praktiskajās nodarbībās apgūst zināšanas un stiprina prasmes gan šaušanas mācībā, gan profesionālajā fiziskajā sagatavotībā tuvcīņas zālē, apgūstot dažādas spēka pielietošanas, aizturēšanas un cita veida tehnikas un taktikas, arī kriminālistikas tehnikas, piemēram, notikuma vietas apskati un pēdu vākšanu, saglabāšanu u. c.

Mācību laikā īstenojam arī plašākas praktiskās taktiskās mācības, piemēram, pūļu kontroles mācības, kurās parasti tiek iesaistītas Valsts policijas amatpersonas, kā arī partnerdienestu izglītības iestāžu studenti. Šāda veida mācības ļauj apgūt gan policijas darba taktiku, gan savstarpējo sadarbību un saskaņotu rīcību, kas ir ārkārtīgi svarīga pavisam īstos notikumos un reālās situācijās.

Tāpat kadetiem ir jāpiedalās praksē Valsts policijā.Tās laikā kadeti padziļināti apgūst praktiskās iemaņas, taktiskos un metodiskos paņēmienus izmeklēšanas darbību veikšanai gan administratīvo pārkāpumu procesā, gan kriminālprocesā, dažādu noziegumu veidu izmeklēšanas īpatnības, pierādījumu iegūšanu un pārbaudīšanu, lietu sagatavošanu izskatīšanai u. tml. Prakses laikā kadets izjūt, kāda ir policista ikdiena, dienas ritms un veicamie pienākumi. Ļoti svarīgi, ka apkārt ir arī pieredzējuši policisti, kuri var sniegt savas zināšanas, praktisko pieredzi, dalīties padomos, nodrošinot zināšanu un profesionālo iemaņu pēctecību.

Arī ikdienā kadeti var tikt norīkoti dažādu uzdevumu izpildei Valsts policijā, piemēram, dažādu pienākumu izpildei policijas iecirkņos vai pasākumu laikā sabiedriskās kārtības nodrošināšanā. Jāteic, ka vēl nesen vairāki kadeti guva praktisku pieredzi policijas darbā, piedaloties un palīdzot aizturēt aizdomās turamo personu.

Ņemot vērā, ka Valsts policijas koledža aktīvi piedalās dažādās apmaiņas programmās un veiksmīgi īsteno starptautisko sadarbību, kadetiem regulāri nodrošinām arī iespēju apmeklēt ārvalstu augstskolas un policijas iecirkņus, tā izzinot citu valstu pieredzi un piedaloties pieredzes apmaiņā.

Stereotips nr. 4: policists nevar mainīt specializāciju

Patiesībā Valsts policijas kolektīvu veido ļoti plaša spektra speciālisti ar padziļinātām zināšanām atšķirīgās jomās un ikviens, kas ir motivēts un mērķtiecīgs, var izmantot karjeras un izaugsmes iespējas.

Lai veidotu priekšstatu par to, cik plašas un daudzpusīgas ir karjeras iespējas Valsts policijā, ir lietderīgi uzskaitīt daļu no specializācijām un tematiskajām jomām, kurās strādā policisti. Kriminālpolicijas jomā var izcelt, piemēram, informācijas tehnoloģijas (IT) un kiberpasauli, finanšu noziegumu, laupīšanu, zādzību, slepkavību, organizēto noziedzīgo grupu, noziegumu pret dzimumneaizskaramību, vides noziegumu, nelegālo akcīzes preču un narkotisko vielu aprites, cilvēktirdzniecības noziegumu atklāšanu, kriminālistikas ekspertu un pretterorisma vienības OMEGA darbu, informācijas analīzi, starptautisko sadarbību, ceļu satiksmes negadījumu izmeklēšanu u. c. Savukārt kārtības policijas jomā ir, piemēram, prevencija, darbs ar nepilngadīgām personām, operatīvā vadība, satiksmes uzraudzība, administratīvo pārkāpumu izskatīšana, ieroču licencēšanas un atļauju kontrole, kinologu, hipologu, konvoja, Speciālo uzdevumu bataljona, speciālo objektu apsardzes, īslaicīgās aizturēšanas vietas amatpersonu darbs, pasākumu koordinācija u. c.

Vienlaikus jāuzsver, ka izaugsmes un karjeras iespējas ir cieši saistītas ar paša cilvēka vēlmi apgūt jaunas zināšanas un turpināt izglītoties. Attiecīgi pēc Valsts policijas koledžas absolvēšanas Valsts policija katram kadetam nodrošina noteiktu dienesta vietu. Taču laika gaitā, gūstot profesionālo pieredzi, nostiprinot iemaņas un prasmes, izvērtējot intereses un savas stiprās puses, kā arī vēlmi apgūt jaunas zināšanas un pieredzes, var mainīt savu amata vietu un specializāciju. Šādos gadījumos Valsts policijas koledža nodrošina profesionālās pilnveides programmas, sniedzot policistiem iespēju gan paaugstināt profesionālo līmeni, gan apgūt jaunu kvalifikāciju un praktiskās iemaņas, kas ietekmē izaugsmes un karjeras iespējas.

Arī Valsts policijas koledžas Izmeklētāju mācību centrs nodrošina Valsts policijas un citu tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu, kuras veic izmeklēšanu pirmstiesas kriminālprocesā, pastāvīgu tālākizglītības ieguvi un profesionālās kvalifikācijas celšanu atbilstoši mūžizglītības principam un mācību starpdisciplinārai pieejai, piedāvājot izmeklēšanas un operatīvā darba kvalitātes celšanu.

Tas nozīmē: ja esi pietiekami motivēts un mērķtiecīgs, tu vari pārkvalificēties un turpināt dienestu citā amatā, struktūrvienībā un specializācijā. Atliek tikai pašam izrādīt iniciatīvu un izmantot piedāvātās iespējas, lai sasniegtu savu izvirzīto mērķi un kāptu pa karjeras kāpnēm.