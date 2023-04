Daži triki, kā vienmēr saņemt pasūtītās preces laikā

Iepirkšanās tiešsaistes veikalos kļūst arvien populārāka, un to labprāt izmanto iedzīvotāji kā Latvijā, tā daudzās citās valstīs. Taču atšķirībā no ierastajām klātienes tirdzniecības vietām jārēķinās ar papildu laiku, kas būs nepieciešams, lai savu pirkumu saņemtu vai nu pakomātā, vai ar kurjera starpniecību. Piegādes uzņēmumu darbs ir izteikti sezonāls, tāpēc svarīgi pareizi plānot nepieciešamo laiku, kad sūtījums tiks saņemts, lai izvairītos no vilšanās, ka tas pienāk pēc plānotajiem svētkiem vai notikuma. Savukārt interneta veikalu īpašniekiem būtiski izvēlēties piemērotāko piegādes kompāniju, lai sadarbība noritētu veiksmīgi un klienti būtu apmierināti.

Placement code for key sticky-giga-full not found. Placement code for key sticky-giga-collapsed not found.

Placement code for key m_giga1 not found.

Ik gadu tiek organizētas dažādas akcijas un izpārdošanas ne tikai tirdzniecības vietās, bet arī interneta veikalos, ko iedzīvotāji labprāt izmanto, lai tiktu pie kārotajām precēm. Šajā laikā piegādes uzņēmumiem ir darba pilnas rokas, un pastāv risks, ka kāds no klientiem varētu būt neapmierināts, ja paku piegāde notiek vēlāk, nekā bija plānots. Tāpēc "Venipak" piedāvā dažus ieteikumus, kurus ņemt vērā, lai veiksmīgi plānotu savus pirkumus internetā.

Ārvalstu un vietējie interneta veikali

Pasaule kļuvusi daudz mazāka, nekā bija pirms divdesmit un vairāk gadiem. Tas nozīmē, ka ikvienam pieejamas ne tikai vietējo tirgotāju ražotās preces, bet arī lielās interneta pārdošanas platformas, piemēram, "Amazon", un dažādas aplikācijas, kur iespējams iegādāties gan kosmētiku, gan apģērbu u. c. "Venipak" atgādina, ka, izvēloties iegādāties preces ārvalstu tiešsaistes veikalos, piegādes laiks būs ilgāks, nekā tas ir vietējām interneta tirdzniecības vietnēm, tādēļ ar to nepieciešams rēķināties, sekojot līdzi sūtījuma piegādei. "Ja plānojat veikt pirkumu lielajās elektroniskajās platformās, kas ir globāla mēroga, vai ārzemēs reģistrētos interneta veikalos, piegāde nenotiks vienas dienas laikā, bet jārēķinās ar vairākām dienām vai pat nedēļām. Tas nozīmē, ka pasūtījums jāveic savlaicīgi, lai vēlāk nenāktos vilties, ja paciņa pie jums nonāk novēloti," saka "Venipak" vadītājs Justs Šablinsks, piebilstot, ka vislielākās problēmas piedzīvo cilvēki tad, ja pārāk vēlu iegādājas dāvanas, piemēram, Ziemassvētkos, tādējādi gan iztērēta nauda, gan arī nav izdevies iepriecināt savus līdzcilvēkus. "Baltijas valstīs "Venipak" nodrošina piegādes 24 stundu laikā, tādēļ komersantam būtiski izvērtēt, ar ko tieši tas sadarbojas, lai tādējādi rūpētos par to, ka sūtījumi pie gala pircējiem nonāk savlaicīgi," saka Šablinsks.

Vietējā likumdošana un muita

Ja veicat pirkumus ārvalstīs, jārēķinās, ka piegādes laiku var paildzināt arī muita, kurai ir tiesības atvērt un pārbaudīt sūtījumus. Tas jāņem vērā, gan sūtot paciņas, kas ceļos pa sauszemi, gan tādas, kas pienāks ar gaisa transportu. "Svarīgi apzināties, ka dažādās valstīs ir atšķirīga likumdošana un atļauto preču saraksti, tāpēc esiet atbildīgi un pasūtiet tikai tādas preces, kas nav pretrunā vietējiem regulējumiem," skaidro Šablinsks, piebilstot, ka atsevišķos gadījumos muitai ir tiesības preces arī iznīcināt, piemēram, ja tiek konstatētas aizliegtas vielas, medikamenti, kā arī viltots apģērbs, apavi, somas utt.

Izpārdošanas un svētki – aizņemts laiks kā tirgotājiem, tā kurjerservisam

Ik gadu piegādes uzņēmumi piedzīvo īpaši saspringtu laiku, sākot ar novembri līdz pat janvāra vidum. Tas skaidrojams gan ar sezonālajām, piemēram, "Black Friday", izpārdošanām, gan arī Ziemassvētku tuvošanos. Šajā laikā ievērojami palielinās tirdzniecība kā klātienē, tā arī interneta veikalos, tāpēc tirgotāji strādā nepaguruši. "Mēs ik gadu aicinām iedzīvotājus ne tikai izmantot šīs akcijas un īpašos piedāvājumus, bet arī savlaicīgi veikt pirkumus, lai nerastos vilšanās par pārāk vēlām piegādēm. Aicinu pircējus apzināties to, ka ne tikai sūtījumu nogādāšana pie klientiem var kavēties lielā darba apjoma dēļ, bet arī tirgotājiem nepieciešams lielāks laiks, lai visas preces sapakotu un nodotu paku šķirošanas termināļiem, no kurienes tās tālāk ceļo pie gala pircējiem," skaidro Šablinsks.

Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija sagatavojusi vairākus ieteikumus, ko ņemt vērā, ja tiek veikti pasūtījumi gan ārvalstu, gan vietējos interneta veikalos:

izvēlies sev piemērotāko sūtījuma saņemšanas veidu;

rūpīgi iepazīsties ar konkrētā piegādes uzņēmuma nosacījumiem (piegādes laiki, iepakošanas kārtība, aizliegtie priekšmeti, kompensācijas, iespēja apdrošināt sūtījumu u. c.);

pēc iespējas nemaini sūtījuma saņemšanas datumu un vietu;

lai mainītu pasta sūtījuma piegādes adresi, pie komersanta vērsies savlaicīgi;

laikus izņem sūtījumu pakomātā, lai piegādes uzņēmums varētu šo vietu izmantot nākamā klienta apkalpošanai;

seko līdzi piegādes laikam, lai sūtījumu būtu iespēja saņemt norādītajā vietā un laikā, ja tiek izmantots kurjera serviss;

piegādes brīdī vizuāli novērtē sūtījumu, lai konstatētu, vai tas no ārpuses nav bojāts.

"Venipak" aicina uzņēmējus pievērst uzmanību tam, kādu sadarbības partneri izvēlēties savu preču piegādei gala klientiem, jo arī šis posms ir būtisks kopējā iepirkšanās procesā. "Mēs vienmēr rūpējamies par to, lai sūtījumus nogādātu noteiktajā laikā un vietā, tādējādi radot pozitīvu iepirkšanās pieredzi, ko pircēji īpaši novērtē," saka Šablinsks.