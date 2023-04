Jaunākās tehnoloģijas uzņēmumu attīstībai. Kā tās var aizstāt cilvēkus?

Iepirkšanās tiešsaistē ietver vairākus būtiskus posmus – sākot no preču izkārtojuma interneta veikalā, piedāvātās informācijas par precēm līdz pat cenai un piegādes partnerim, kurš būs atbildīgs par veiksmīgu pirkuma nonākšanu pie klienta. Ņemot vērā, ka atgriešanās pie konkrētā tirgotāja lielā mērā ir atkarīga no e-veikala lietotāja pieredzes, ik gadu "Venipak" veic ievērojamas investīcijas IT tehnoloģijās, noliktavu tīkla paplašināšanā, piedāvājot "e-fulfillment" pakalpojumu, kā arī plašu pakomātu tīklu.

Ērta iepirkšanās internetā

Uzņēmuma IT un tehnoloģiju nodaļas vadītājs Konstantīns Fedorcovs ir pārliecināts, ka tehnoloģiju attīstība kļuvusi par e-komercijas dalībnieku ikdienas neatņemamu sastāvdaļu. Tieši tāpēc starptautiskā sūtījumu kompānija "Venipak" meklē arvien jaunas inovācijas, lai saviem sadarbības partneriem piedāvātu ērti lietojamas platformas, paku izsekošanas sistēmas un dažādus citus uzlabojumus pircēju pieredzes uzlabošanai.

Pēdējā laikā arvien vairāk tiek runāts par plūstošu pircēja maršrutu pa dažādiem pārdošanas kanāliem un ātru norēķinu procesu. Jo īsāka būs pircēja anketa pirkuma beigās un jo intuitīvāks būs norēķinu process, jo pircējs būs laimīgāks. "Pašreiz lielākā daļa e-veikalu jau dod pircējiem iespēju izvēlēties, kur viņi vēlas saņemt preces – mājās ar kurjera starpniecību vai pakomātā. Pandēmijas laikā, kad īpaši strauji attīstījās tiešsaistes pārdošana, cilvēki tika savā veidā "pieradināti" pie šīm iespējām, un tagad tās jau uzskatāmas par pašsaprotamām," skaidro Fedorcovs, piebilstot, ka izvēles ierobežošana vai, piemēram, nepietiekošs pakomātu skaits var negatīvi ietekmēt lietotāju pieredzi.

"Venipak" pārstāvis arī norāda, ka liela uzmanība jāpievērš daudzkanālu pieredzes izveidei, jo ilgtermiņa tendences nekur nepazūd – pircēji arvien biežāk iegādājas preces ar viedtālruņa starpniecību, tādēļ svarīgi, ka interneta veikals izveidots tā, lai būtu ērti lietojams gan datorā, gan tālrunī. "Mūsdienās telefoni vairs nav domāti tikai savstarpējai saziņai, bet patiesībā ir datori, kas var veikt visdažādākās funkcijas," skaidro Fedorcovs. Viņš norāda, ka pašreiz arvien grūtāk nodalīt, kad tieši sākas un kad beidzas iepirkšanās process, jo arvien biežāk informāciju par precēm un arī pakalpojumiem iegūstam sociālo tīklu platformās, nonākot tiešsaistes veikalos no tām.

Tāpat jāņem vērā, ka arvien svarīgāka kļūst iespēja "novērtēt un atdot atpakaļ" iegādātās preces. "Venipak" pētījumi liecina, ka arvien vairāk iedzīvotāju Baltijas valstīs labprāt izmanto šādu iespēju – atgriezt savus pirkumus, ja tie bijuši nepareizajā izmērā vai klients ir pārdomājis par iegādes nepieciešamību. "Vienkāršs atpakaļatdošanas process ne tikai samazina atkritumu daudzumu, bet arī uzlabo lietotāju pieredzi," piebilst Fedorcovs.

Viņš arī pauž, ka "Venipak" patiešām uzskata sevi par veikala turpinājumu e-pastā. "Venipak" kurjeru darba kvalitāte jau sen ir kļuvusi par normu, tādēļ, turpinot ieguldījumus darbiniekos, tiek radīti arī lietotāja pieredzes uzlabošanas tehnoloģiskie priekšnoteikumi.

Ērts pakomātu tīkls

Pašreiz "Venipak" Latvijā izvietojis aptuveni 200 pakomātus, kas nodrošina darbību 24 stundas diennaktī, septiņas dienas nedēļā. Tas nozīmē, ka ikvienam klientam ir ērti izvēlēties savus pirkumus internetā noformēt tā, lai sūtījumu saņemtu sev pieejamā laikā. Kā norāda "Venipak" pārdošanas nodaļas vadītāja Dace Spandega, to atrašanās vietas atkarīgas no iedzīvotāju skaita un apmeklētāju plūsmas, citiem vārdiem – jo vairāk cilvēku ikdienā apmeklē konkrēto vietu, jo vairāk pakomātu tur būs pieejams.

Viens no galvenajiem aspektiem, izvēloties pakomāta lokāciju, ir tā ērta un ātra atrašana, jo no tā ir atkarīga pircēju pieredze, un tādējādi veidojas attieksme pret sadarbības partneriem, kas konkrēto preci pārdod. Tāpat svarīgi, ka izstrādāta un nemitīgi pilnveidota tiek programmatūra, tādējādi pārvēršot "Venipak" par sūtījumu piegādes platformu, kur iespējams izsekot paciņas ceļu reāllaikā.

"Venipak" pakomāti ir dažāda izmēra, tāpēc tos iespējams pielāgot konkrētās vietas pieprasījumam – ja cilvēku plūsma ir liela, tiek izvietots lielais paku skapis, bet tad, ja nav tik intensīva, pietiek ar mazāku. "Mēs regulāri analizējam loģistikas datus, lai nodrošinātu kvalitatīvu piegādes procesu. Ja, piemēram, kurjeri bieži dodas uz konkrēto apdzīvoto vietu, tad domājam, vai procesa optimizācijai nav nepieciešams pakomāts," saka Spandega.

Palīgs uzņēmējiem – no Baltijas uz Eiropu

Pēdējā laikā īpaši pieprasīts kļuvis "Venipak" pakalpojums "e-fulfillment" jeb pasūtījumu izpildes pakalpojums, jo nesen izveidotas noliktavas, lai uzņēmumiem no Baltijas valstīm pavērtu vēl plašākas attīstības iespējas un logu uz Eiropu. Nav noslēpums, ka mazajiem un vidējiem uzņēmumiem konkurēt ārpus savas valsts ir daudz grūtāk nekā starptautiskām kompānijām. Taču "Venipak" atvēris un iznomā 2000 kvadrātmetrus lielas noliktavas, kurās e-komercijas uzņēmumi var uzglabāt savas preces. Tas nozīmē, ka tiem, kas vēlas paplašināt savu tirgus daļu ne tikai Polijā, bet arī citās Eiropas valstīs, šis atbalsta punkts var palīdzēt uzlabot pārdošanas apjomus, jo klienti preces saņems daudz ātrāk.

"Pateicoties pieredzei Baltijas valstīs, varam klientiem piedāvāt elastību, inovatīvus IT risinājumus, kā arī labu lietotāju pieredzi. Turklāt izveidotais tīkls ļauj apvienot Latviju, Lietuvu un Igauniju ar Poliju, tāpēc klientiem, kas darbojas šajās valstīs, ir daudz ērtāk pārvaldīt preču plūsmu pēc vienas pieturas aģentūras principa un ar vienu projektu vadītāju," skaidro "Venipak" vadītājs Justs Šablinsks.

Līdzīga noliktava izveidota arī Lietuvā, tā sasniedz jau 8000 kvadrātmetru jeb ir pusotru reizi lielāka par futbola laukumu. Attīstību plānots turpināt, tāpēc aicinām sazināties ar "Venipak", lai uzzinātu, kā starptautiskais piegādes uzņēmums var palīdzēt attīstīt arī jūsu biznesu! Plašāka informācija https://venipak.com/lv/