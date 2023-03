Kāda ir kurjeru ikdiena?

"Klienti vēlas saņemt paciņas laikā, un mūsu uzdevums ir rūpēties, lai tā tas arī notiktu," skaidro Mertens, piebilstot, ka nevēlas saskarties ar neapmierinātiem klientiem, kuri savus sūtījumus nesaņem laikus. Protams, pastāv problēma, ka pats pirkums nav veikts piemērotā laikā, piemēram, ja pasūta to tikai dažas dienas pirms Ziemassvētkiem. Taču tā nav kurjera vaina, bet gan klienta, kurš nav atbildīgi izturējies pret saviem sūtījumiem. Tieši šajā gada laikā dienā piegāžu apjoms pieaug līdz pat 140 vienībām, tāpēc regulāri tiek lūgts izdarīt pirkumus savlaicīgi, lai pēc tam nav pārpratumu un sarūgtinājuma.

Lielākais kurjeru ikdienas darba palīgs ir navigācijas sistēma, kas palīdz automātiski apskatīties, kur atrodas nepieciešamā adrese. Problēmas rodas brīžos, kad klienti norādījuši neprecīzu adresi vai arī pasta indeksu, kā arī, ja sūtījums jānogādā visai dziļos laukos vai vecāka gadagājuma cilvēkiem, jo viņiem nevedas tik viegli paskaidrot, kurā vietā labāk piebraukt un kur apstāties. Pilsētās, piemēram, Rīgā vai Jūrmalā, šādu problēmu nav.

Vaicāts, vai gadās arī kādi jautri atgadījumi vai kuriozi, Mertens pauž, ka dažreiz tādi ir, un vienu no tiem kurjers atceras ļoti spilgti: "Reiz bija gadījums, kad nācās piegādāt preci pludmales kafejnīcā, un man attiecīgi bija jābrauc pa pludmali. Gadījās tā, ka iestrēgu smiltīs, un tad nācās prasīt palīdzību atpūtniekiem, lai izstumtu busiņu no smiltīm. Šie cilvēki izrādījās tūristi no Spānijas, kuri uzmundrināja mani visai dienai, kad, veiksmīgi izpalīdzējuši, teica: "Uno, duo and you can go!" Tā rodas kuriozi, bet tos vienmēr izdodas arī atrisināt."