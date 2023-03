Populārākais tiešsaistes iepirkšanās laiks Baltijā – uzreiz pēc darba laika

Iepirkšanās tiešsaistē ir uz palikšanu – tā dažos vārdos var raksturot iedzīvotāju paradumu maiņu, ko ietekmēja gan ierobežojumi pandēmijas laikā, gan arī interneta veikalu straujā attīstīšanās un piedāvājumu pieaugums. Interesanti, ka visās trīs Baltijas valstīs cilvēki vislabprātāk sev vēlamo internetā iegādājas uzreiz pēc darba laika vai brīvdienās, priekšroku dodot elektroprecēm.

Starptautiskā sūtījumu kompānija "Venipak" aptaujā vaicāja, kurā diennakts laikā parasti cilvēki mēdz iepirkties internetā. Visbiežāk jeb 34% gadījumu Latvijas iedzīvotāji atbildēja, ka tūlīt pēc darba laika – laika posmā no 17.00 līdz 18.00. Otra populārākā atbilde bija: savus pirkumus veic brīvdienās un vakarā, ko norādīja 24% respondentu. Lietuvā šīs atbildes attiecīgi izvēlējās 39% un 24% gadījumu, bet Igaunijā – 38% un 18%. Interesanti, ka pirkumus tiešsaistē neizvēlas veikt 17% latviešu, 20% igauņu un tikai 12% lietuviešu.

"Nav noslēpums, ka iepirkšanās daudziem cilvēkiem ir relaksācija, tāpēc uzreiz pēc darba vai brīvdienās sevi iepriecināt ar jaunām lietām, lai arī pirkumu uzreiz nav iespējas saņemt, – tā ir lieliska iespēja sagatavoties atpūtai un vienlaikus arī sevi palutināt," saka "Venipak" vadītājs Justs Šablinsks, piebilstot, ka šādu tendenci novēro arī paši.

Iedzīvotāju aptaujā tika arī vaicāts, ko cilvēki visbiežāk izvēlas iegādāties internetā, un te 57% respondentu Latvijā, 47% Igaunijā un 54% Lietuvā norādīja, ka elektronikas preces. Otra populārākā atbilde bija apģērbs un apavi, ko attiecīgi norādīja 39%, 43% un 44% Baltijas valstīs dzīvojošo. Analizējot Latvijas datus padziļināti, var secināt, ka elektronikas preces internetā ievērojami vairāk iegādājas vīrieši, kas šo atbildi izvēlējās 73% gadījumu – pretstatā sievietēm, kuras to dara tikai 57%. Taču tieši daiļais dzimums sacīja, ka tiešsaistē mēdz pirkt higiēnas un skaistumkopšanas preces, ko norādīja 36% respondentu, bet tikai 16% vīriešu izdara šādus pirkumus. "Cilvēki internetā visbiežāk izvēlas iegādāties to, ko, pirmkārt, var gaidīt, kas nav akūti nepieciešamas, kā arī to dara pie tiem pārdevējiem, kuriem ir sakārtota loģistikas sistēma, izdevīgi un augsti kvalitātes piegādes nosacījumi, kā arī labākās cenas. Tieši tāpēc "Venipak" turpina attīstīt savu pakalpojumu sniegšanu visās Baltijas valstīs, lai varētu kā uzņēmējiem, tā arī gala klientiem nodrošināt vislabākos priekšnosacījumus savu pasūtījumu saņemšanai," saka Šablinsks.

"Venipak" vēlējās arī noskaidrot, vai, pērkot preces internetā, cilvēki bieži izmanto atgriešanas pakalpojuma iespējas. 33% respondentu Latvijā sacīja, ka savu pirkumu atgriešanu lieto reti, jo izvēlas tādas preces, kas jau ir labi zināmas, savukārt 29% neizmanto vispār. 22% respondentu mūsu valstī norādīja, ka iespēja atgriezt preces viņiem ir ļoti svarīga. Lietuvā 35% iedzīvotāju pauda, ka neizmanto preču atgriešanas iespēju, 30% to dara ļoti reti, savukārt 22% šis aspekts ir īpaši svarīgs. Savukārt mūsu ziemeļu kaimiņi Igaunijā 36% gadījumu neizmanto iespēju savus pirkumus atgriezt atpakaļ pārdevējam, 28% to dara reti, bet 21% šāda iespēja ir būtiska.

"Arvien aktuālāks ir jautājums par preču atgriešanas iespēju, ko piedāvā arvien vairāk interneta veikalu, jo, pirmkārt, tas ir kā garantija tam, ka preces ir pietiekami kvalitatīvas, kā arī cilvēki nebaidās pirkt apavus vai apģērbus, ko tad, ja konkrētā prece ir par mazu vai lielu, būs iespējams apmainīt pret sev vēlamo vai arī atdot atpakaļ veikalam," saka Šablinsks, piebilstot, ka modernās tehnoloģijas un sakārtots serviss rada papildu uzticamību konkrētajai tīmekļvietnei.

"Venipak" arī izpētījis, kāds ir vidējais uzņēmuma klients, kas visbiežāk izmanto kurjera piegādes vai pakomātu pakalpojumus. Izrādās, tās ir sievietes vecumā no 35 līdz 54 gadiem ar augstāko izglītību, kurām ienākumu līmenis mēnesī pārsniedz 700 eiro.

Iedzīvotāju aptauju pēc "Venipak" pasūtījuma veica pētījumu kompānija "Norsta" 2023. gada janvārī. Tajā piedalījās vairāk nekā 1000 cilvēku vecumā no 18 līdz 74 gadiem.