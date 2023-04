Uzticams zīmols – palīgs uzņēmuma attīstībā!

Zīmols ir ne tikai uzņēmuma nosaukums, bet arī seja, kā cilvēki konkrēto kompāniju uztver, kādas veidojas asociācijas un vai pieredze ir bijusi veiksmīga. Ne velti ik gadu tiek veidoti topi un reitingi, kur tiek nomērīts, kuri ir populārākie zīmoli, bet kuriem iedzīvotāji vairs tik ļoti neuzticas. Arī "Venipak" piedalās ne tikai šajā sacensībā, bet iegulda līdzekļus, lai apvienotu atpazīstamību un kvalitatīvu pakalpojumu piedāvāšanu, tādējādi radot arvien pieaugošu zīmola vērtību, kā pamatā ir reputācija.

Cilvēku prāti ir veidoti tā, ka viņi izmanto "īsceļu mehānismu", kas ļauj bez pārlieku lielas analīzes un iedziļināšanās problēmas būtībā pieņemt lēmumus. Tā savā komentārā raksta vadītāju atlases kompānijas "AMROP" konsultante un Latvijas universitātes asociētā profesore Ilona Baumane – Vītoliņā, kura arī norāda, ka šis mehānisms paredz dažādas parādības salikt kastītēs un katru kastīti aplīmēt ar apzīmējumu. Tas ir arī stereotipu pamatā – iepazīstot pasauli, sastopoties ar jauniem priekšmetiem, mēs iegūstam pieredzi un uz tās pamata sakārtojam savu pasauli, veidojot kategorijas. Tieši tā arī rodas viedoklis par konkrētiem zīmoliem, tādējādi veicinot uzņēmumu un iestāžu reputāciju. Tas attiecas gan uz darba vietas izvēli, kad pārbaudām atsauksmes, gan arī sadarbības partneriem. ""Venipak" ir starptautisks un nu jau arī labi atpazīstams uzņēmums, tāpēc būtiski, ka klienti šo zīmolu atpazīst, veidojot pozitīvas asociācijas jeb pieredze bijusi veiksmīga," skaidro "Venipak" vadītājs Justas Šablinskas, "mēs ieguldām milzīgu enerģiju un līdzekļus, lai celtu pakalpojumu kvalitāti, tāpēc arī vēlamies, lai ikviens posms, kas saistīts ar paku piegādi, strādātu veiksmīgi, sākot no pakomātu tīrības un kārtības, līdz pat kurjera personībai un izskatam, jo tas viss veido vienotu uzņēmuma tēlu, no kā atkarīgs viss bizness kopumā."

Sūtījuma kompānijas vadītājs ir pārliecināts, ka arī sadarbības partneriem jeb citiem uzņēmumiem ir svarīgi ikdienā strādāt ne tikai ar tādām kompānijām, kas spēj piedāvāt zemāko cenu, bet būtiska ir arī pakalpojumu kvalitāte. "Starptautiski atpazīstams partneris noteikti nevēlēsies "ātru peļņu", bet gan uz sadarbību skatīsies ilgtermiņā, nodrošinot kvalitāti un rūpējoties par atgriezenisko saiti," saka J.Šablinskas, piebilstot, ka, piemēram, "Venipak" kurjeru darba novērtējums ir 4,8 balles no piecām.

Zīmolu darbības pamatā ir cilvēkiem piemītošā asociatīvā domāšana. Pēdējos gados arvien biežāk var novērot, ka izvēli par labu vienam vai otram uzņēmuma, cilvēki izdara ne tikai balstoties uz savu līdzšinējo pieredzi sadarbībā ar konkrēto kompāniju, bet arī ņemot vērā apstākli – cik lielu labumu es no tā varu saņemt. Tieši tāpēc Baltijas valstīs zīmolu topa augšgalā jau gadiem "gozējas" tādi flagmaņi kā "Google" un "Youtube", jo to funkcija ir palīdzēt atrast informāciju, izklaidēt, kā arī sniegt nepieciešamās zināšanas.

Iepazīstoties ar jaunākajiem pētījumiem var secināt, ka arī tiešsaistē arvien lielāku lomu spēlē zīmols. Interesanti, ka 79% patērētāju uzticas internetā lasāmajām atsauksmēm tik pat ļoti kā personīgiem ieteikumiem no draugiem un ģimenes. Savukārt 89% pauduši, ka tiešsaistē izlasa tikai dažas atsauksmes pirms pirkumu veikšanas. Piemēram, no visām "Amazon" atstātajām atsauksmēm 42% patiesībā nav uzticamas, tāpēc interneta veikaliem un tirgotājiem kopumā vajadzētu ļoti skrupulozi attiekties pret to, ko klienti raksta par viņu sniegto pakalpojumu.

Zīmols un tā atpazīstamība patiesībā nav tikai logotips, kurā attēloti burti, zīmējumi vai kas cits. Tas ir apvienojums, kur būtisku lomu spēlē klienta pieredze ar konkrēto uzņēmumu. Zīmoli nav materiālas parādības, realitātē tie nepastāv, tas ir patērētāju prātos uzburts tēls, asociācija, kas saistās ar konkrēto produktu, pakalpojumu vai organizāciju.

Pirms pusotra gada arī "Venipak" piedzīvoja zīmola maiņu, atsakoties no iepriekšējām krāsām, kas bija brūna un dzeltena, dodot priekšroku modernākam risinājumam. Šis process nebija ne ātrs, ne arī lēts, taču noteikti nācis par labu uzņēmumam, jo palīdz realizēt stratēģiski izvirzītos mērķus Baltijas valstīs, kad ievērojami palielināts pakomātu skaits, kā arī piesaistīt arvien jauni klienti, kuriem tiek nodrošināti augstas kvalitātes pakalpojumi. Kompānijas zīmola maiņa un spilgtās jaunās krāsas jau apliecinājušas to, ka "Venipak" kļūst arvien profesionāls, drosmīgāks un dinamiskāks. "lai realizētu mūsu sasniegumus un vīziju, vēlējāmies mainīties gan iekšēji, gan ārēji, tādēļ izstrādājām jaunu identitāti un zīmolu, kas vieno uzņēmumu visās Baltijas valstīs," saka J.Šablinskas, "vēlamies lai no pirmā e-pasta ziņojuma saņemšanas līdz pat piegādes auto tīrībai vai šofera un pakomāta apciemojumam, rastos tikai pozitīvas emocijas, saņemot augstas kvalitātes pakalpojumus." Atsakoties no iepriekšējās identitātes un ieviešot violetos toņus, uzņēmums kļuvis gan redzamāks vidē, gan arī spējis izveidot veiksmīgāku atpazīstamību iedzīvotāju vidū.

"Venipak" turpina nostiprināt savas pozīcijas tirgū, nodrošinot sūtījumu piegādi caur pakomātiem un klātienē. J.Šablinskas arī skaidro, ka uzņēmums pašreiz strauji aug, tāpēc iegulda lielus līdzekļus darbinieku apmācībās, kas ir izaicinājums ikvienam, kad konkurence par labākajiem ir ļoti izteikta ne tikai Latvijā, bet arī pārējās Baltijas valstīs.

Vienots zīmols, stratēģiskie mērķi un reputācija veido vienotu uztveri par uzņēmumu klientu acīs, tāpēc aicinām ikvienu – gan tradicionāla tipa uzņēmumu, gan arī tiešsaistes kompānijas – domāt par savu tēlu un investēt līdzekļus savas atpazīstamības un uzticamības veidošanā.