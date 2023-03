'Venipak': Lieliska lietotāja pieredze nav šķirama no tehnoloģiju attīstības

Tas, vai pircējs atgriezīsies e-veikalā, lielā mērā ir atkarīgs no lietotāja pieredzes. To saprot arvien vairāk uzņēmumu un sadarbības partneru jeb sūtījumu piegādes uzņēmumu. Starptautiskā sūtījumu piegādes uzņēmuma "Venipak" IT un tehnoloģiju nodaļas vadītājs Konstantīns Fedorcovs ir pārliecināts, ka tehnoloģiju attīstība kļūst par e-komercijas un komerctirgus dalībnieku ikdienas neatņemamu sastāvdaļu.

Kādi svarīgi jautājumi ir jāapsver, veidojot lielisku lietotāja pieredzi?

Pēdējā laikā arvien vairāk tiek runāts par plūstošu pircēja maršrutu pa dažādiem pārdošanas kanāliem un ātru norēķinu procesu. Jo īsāka būs pircēja anketa pirkuma beigās un jo intuitīvāks būs norēķinu process, jo pircējs būs laimīgāks.

Par laimi, šķiet, lielākā daļa e-veikalu jau dod pircējiem iespēju izvēlēties, kur viņi grib saņemt preces: mājās vai pakomātā. Pircēji to uzskata par pašsaprotamu, tāpēc tā trūkums var negatīvi ietekmēt lietotāja pieredzi.

Tāpat arī liela uzmanība tiek veltīta daudzkanālu pieredzes izveidei. Ilgtermiņa tendences nekur nepazūd – pircēji arvien biežāk rīkojas, izmantojot mobilo tālruni. No otras puses, mēs varam tikai minēt, kur sākas un kur beidzas pirkšanas process, tāpēc ir svarīgi strādāt ar visiem pieejamajiem kanāliem. Svarīga kļūst arī iespēja "novērtēt un atdot atpakaļ". "Venipak" jaunākais pētījums liecina, ka 29% latviešu, 35% lietuviešu un 36% igauņu neizmanto šo iespēju. Vidēji 30% pircēju apgalvo, ka neizmanto atpakaļatdošanas pakalpojumu, jo visbiežāk pērk pazīstamu zīmolu preces, tāpēc pilnīgi iespējams, ka lielākā daļa pēc nepiemērotas preces iegādes to vienkārši noglabā skapī. Tādējādi vienkāršs atpakaļatdošanas process ne tikai samazinātu atkritumu daudzumu, bet arī uzlabotu lietotāja pieredzi.

No jūsu sacītā izriet, ka piegādes partneris var palīdzēt veikt vismaz daļu no patērētāja maršruta.

Mēs patiešām uzskatām sevi par veikala turpinājumu e-pastā. "Venipak" kurjeru darba kvalitāte jau sen ir kļuvusi par normu, tādēļ, turpinot ieguldījumus darbiniekos, mēs radām arī lietotāja pieredzes uzlabošanas tehnoloģiskos priekšnoteikumus. Ir vēl viens mūsdienu modes vārds – e-pasts. Komerctirgus ir bezkontakta pieredze. Kā tas ir jāsaprot? Piemēram, tirdzniecības milzis "Amazon" pirms kāda laika izmēģināja sūtījumu piegādi ar lidrobotiem, bet pārtrauca projektu. Acīmredzot vēl nav pienācis laiks. Tātad – ko mēs šodien varam piedāvāt bezkontakta klientiem? Mēs uzņēmumā "Venipak" esam izstrādājuši un visās Baltijas valstīs uzstādījuši bezkontakta pasta automātus. Interesanti, ka lietotāji, kas kaut reizi ir izmēģinājuši paņemt sūtījumu, ieskenējot kvadrātkodu, vairs neizvēlas manuāli ievadīt PIN kodu. No otras puses, tāpat kā visas inovācijas, daži klienti to izmēģina gausi. Dažiem lietotājiem šķiet neparasti īsziņā noklikšķināt uz saites, kas ģenerē kvadrātkodu durvju atvēršanai.

Taču tas ir pilnīgi drošs rīks. Pēc noklikšķināšanas uz saites klientiem nav jāievada nekādi papildu dati. Tā ir kā poga, kas aktivē kvadrātkodu. Noteikti ir vērts izmēģināt, jo sūtījumu izņemšanas laiks no pasta automāta tiek saīsināts no vidēji 30 sekundēm līdz nieka 3 sekundēm. Turklāt vairs nav nepieciešams pieskarties pasta automāta virsmai.

Kādas vēl tehnoloģijas jūs ieviešat uzņēmumā?

Pirmkārt, mēs nemitīgi pilnveidojam pakomātus un to programmatūru. Mēs izstrādājam ilgtermiņa stratēģisko projektu, kura mērķis ir pārvērst "Venipak" par sūtījumu piegādes platformu. Ar to lielā mērā ir saistīta pakalpojumu integrācija mobilajās ierīcēs. Mēs organizācijā strauji attīstām šo projektu.

Vispārīgi runājot, visa organizācija virzās pretī IT un tehnoloģijām. Mūsu nodaļas sekmē daudzu funkciju izpildi. Pirmkārt, tā ir programmatūras izstrāde, tad – loģistikas pakalpojumu izstrāde, projektu un procesu vadības tehnoloģiskā attīstība. Un, visbeidzot, visa izveidotā uzturēšana un atbalsts.

Mēs galveno uzmanību veltām klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanai un tuvākajā nākotnē piedāvāsim vairākus risinājumus, kas vienkāršos "Venipak" pakalpojumu izmantošanu, uzlabos un paātrinās lietotāja maršrutu.