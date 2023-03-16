Venipak открывает для клиентов зарубежные рынки: если вы доверили нам часть работы, то сможете посвятить свое время расширению бизнеса

Несколько лет назад Venipak создала отдел авиаперевозок, а в этом году открыла в Польше склад для выполнения заказов э-коммерции (e-fulfillment) площадью 2000 квадратных метров. Менеджер по доставке заказов электронной коммерции Мантвидас Каукенас говорит, что расширение деятельности в стране с 28 миллионами онлайн-покупателей улучшит качество обслуживания и еще больше укрепит позиции компании в странах Балтии. Кроме того, это открывает новые возможности для бизнеса клиентов.

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Какова добавленная ценность этой услуги для клиентов?

Цель этой услуги — приблизить нынешних и будущих клиентов к конечным потребителям, обеспечив устойчивые и эффективные процессы управления логистикой. Мы заметили, что в последнее время клиенты активно исследуют новые рынки, открывают интернет-магазины в разных странах, где продают разный ассортимент. Это означает, что работа становится более динамичной, а управление заказами — более сложным, поэтому умело организованная логистическая цепочка — большой шаг к успеху компании.

Мы уже несколько раз расширяли наш склад для заказов электронной коммерции в Литве, который обслуживает все страны Балтии. В настоящее время его площадь составляет 8000 квадратных метров. Обычно мы заполняем пространство сразу после расширения. Еще одним преимуществом этой услуги для клиентов является возможность платить только за фактическое место для хранения или выбрать вариант фиксированной оплаты, который становится все более популярным. В последние годы рост стоимости энергоресурсов и инфляция увеличили количество клиентов, которые хотят передать логистику на аутсорсинг третьей стороне.

Если поручить вопросы логистики и администрирования надежному партнеру, у клиентов освобождаются как человеческие, так и финансовые ресурсы, чтобы сосредоточиться на расширении своей деятельности. Тенденция, которую мы видим сейчас, — объем продаж у клиентов в первый год сотрудничества увеличивается от 30% до 80%.

Какую выгоду от вашего международного расширения получат клиенты Venipak в Латвии?

Польша — это наша первая веха на европейской карте, в будущем мы планируем соединить больше стран и создать "магистраль", которая позволит нынешним и будущим клиентам еще более эффективно развиваться. Кроме того, движение товаров в нашей сети мониторит единая структура — один менеджер по продажам и одна ИТ-система.

Потребители меняют восприятие электронной коммерции даже быстрее, чем растет ее объем. Размываются границы между временем совершения покупок и качеством обслуживания в физических и электронных торговых местах. Совершая покупки в интернете, потребители ждут такого же удобства и скорости доставки, как и от обычного магазина. С открытием нашего склада в Польше у балтийских компаний появились более широкие возможности продаж в Европе — они могут быстрее доставлять товары в Польшу и другие европейские страны, а также значительно улучшить обслуживание клиентов. И наоборот — это открывает дорогу польской электронной коммерции в страны Балтии.

Есть ли бизнес, которому эта услуга невыгодна?

Количество доставок заказов э-коммерции больше всего выросло в сегменте одежды и обуви. На втором месте – небольшая электротехника, товары для красоты и здоровья. Данная услуга может не подходить для больших объемов, особо дорогих и/или малогабаритных товаров, а также крупногабаритных товаров и грузов, которые доставляют на паллетах. Для этих сегментов рациональнее использовать классические 3PL-решения.

В целом при выборе поставщика логистических услуг обращайте внимание на расположение складов, сроки оказания услуг по доставке, стандарты качества партнера и размер сети почтовых отделений или пакоматов. Компания по доставке посылок — это партнер, который представляет ваш бизнес, поэтому это ответственный выбор, который будет оказывать влияние на ваш бизнес.