Galvenais uzņēmumā ir nevis mašīnas, bet cilvēki!

Pirms diviem gadiem ar dziesmām un dejām nosvinēta uzņēmuma divdesmit gadu jubileja, uz kuru bija aicināti arī sadarbības partneri un piegādātāji, tādēļ jautrība valdījusi līdz pat rīta gaismai. Apaļas jubilejas te ir cieņā, jo, nostrādājot 5, 10, 15 vai 20 gadus, darbinieks par to saņem prēmiju. “Mēs to saucam par uzticības prēmiju, jo saprotam – jo ilgāk darbinieks te strādā, jo vairāk savas pieredzes un kvalifikācijas velta uzņēmumam.” Darbinieku ieguldījums tiek novērtēts ne tikai ar veselības apdrošināšanu, bet arī 13. algu un dāvanām svētkos. Padomāts arī par darbinieku bērniem, kas īpaši gaida Jaunā gada un 1. septembra sveicienus. “Izrādot lojalitāti pret uzņēmumu, motivāciju un ražīgi strādājot, cilvēki var arī ļoti labi nopelnīt. Tādēļ var just, ka cilvēki patiešām mīl savu darbu. To stāstot, mani pārņem lepnums, ka mums ir tik izcili darbinieki!” priecājas Olga Krušinska. Kolēģi gadu gaitā kļuvuši tikpat tuvi kā ģimenes locekļi. Un sev mīļiem cilvēkiem taču gribas sniegt labāko, tādēļ arī AAS BALTA piedāvājums atzīts par visatbilstošāko. “Šajā sadarbībā jūtu ne tikai profesionālu attieksmi, bet patiesas rūpes no AAS BALTA puses!”