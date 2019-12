Pieci vērtīgi padomi, kā izvairīties no saslimšanas darbavietā

Gan tualetē, gan virtuvē, ja darbavietā tāda ir, jānodrošina viss roku mazgāšanai nepieciešamais. Labāk izmantot šķidrās ziepes no slēgta trauka un vienreiz lietojamos papīra dvieļus, maksimāli izvairoties no saskarsmes ar kolēģu rokām. Sākoties gripas epidēmijai, var nodrošināt arī ātras iedarbības roku dezinfekcijas līdzekli. Ar to gan nevajag pārāk aizrauties – pietiks ar pāris reizēm dienā, jo šie līdzekļi kairina ādu, nogalinot ādas dabisko mikrofloru un dodot iespēju uz tās vairoties ņiprākām un ļaunākām baktērijām, piebilst Miķelsone.