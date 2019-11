“Analizējot visbiežāk izmantotās maksas konsultācijas, redzam, ka priekšplānā izvirzās traumatologa un ginekologa vizītes, kam seko neirologa un dermatologa konsultācijas. No šīs statistikas varam secināt, ka līdz ar veselības polises nodrošināšanu darba devējs veicina darbiniekos atbildīgāku attieksmi pret savu veselību. Apdrošināti darbinieki var regulāri rūpēties par savu veselību, profilaktiski novēršot saslimšanas risku, kā arī ātrāk saņemt medicīnisko palīdzību slimības gadījumā. Tas nenoliedzami ir arī darba devēja ieguvums – jo ātrāk darbinieks izveseļojas, jo ātrāk var atgriezties darbā un dot savu ieguldījumu uzņēmuma izaugsmē,” norāda S. Pietkēviča.

Vislabāk apdrošināti – informācijas tehnoloģiju un komunikācijas pakalpojumu nozaru darbinieki

Konkurencei Latvijas darba tirgū kļūstot arvien saspringtākai, jūtams, ka darba devēji arvien biežāk interesējas par iespējām saviem darbiniekiem piedāvāt plašāku segumu ar tādām iespējām kā zobārstniecības pakalpojumi un zobu higiēna, sporta nodarbību apmaksa, medikamentu iegāde u. c., norāda S. Pietkēviča.

“Arvien vairāk mazo un vidējo uzņēmumu izrāda interesi saviem darbiniekiem nodrošināt veselības polises, sākotnēji izvēloties bāzes segumu (ambulatoro un slimnīcas pakalpojumu apmaksu). Tas, protams, vērtējams kā pozitīvs solis, ņemot vērā, ka uzņēmumu rocība ir atšķirīga. Visdāsnāk veselības polisēm ir gatavas tērēt tās nozares, kurās jūtama vissaspringtākā cīņa par labākajiem profesionāļiem, piemēram, informācijas tehnoloģiju uzņēmumi. Līdz ar to amplitūda, cik gadā izmaksā polise vienam darbiniekam, atkarībā no apdrošināšanas seguma plašuma variē no aptuveni 90 eiro līdz pat teju 1200 eiro uz vienu darbinieku,” stāsta S. Pietkēviča.