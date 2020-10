"Pārdevām māju Jūrmalā, un mums bija jāiemaksā drošības nauda," atceras viens no nekustamā īpašuma tirgus pionieriem Aigars Zariņš (ilgu laiku vadīja uzņēmumu "Balsts", tagad ir "1Partner Latvia" valdes loceklis). "Klients sestdienas rītā mums atnesa 70 000 dolāru, nolika uz galda un aizgāja. Mēs skatījāmies uz šo naudu un nezinājām, ko ar to iesākt. Kur to uzglabāt līdz pirmdienai? Kā pārbaudīt, vai banknotes nav viltotas? Ierīču naudas pārbaudei nebija pat bankām. Liela daļa banku tolaik bija drīzāk tādi kā kantorīši, jo banku varēja atvērt ikviens."