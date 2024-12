ASV tirgos šis gads ir bijis visai labs – akciju cenas kāpušas, bezdarbs un inflācija nav augusi. Pārējai pasaulei gan nav klājies tik labi. Kamēr amerikāņu akciju cenas kāpa, Baltijā turpinājās kritums. Bet kāds tad varētu būt 2025. gads? To raidījumā " Nākotnes kapitāls " skaidroja "SEB bankas" eksperti.

Par to, kas bija gada lielākie notikumi un ko sola nākamais gads, raidījumā stāstīja "SEB bankas" eksperti Oļegs Andrejevs un Agnese Kronberga.

"Šogad bija daudz notikumu," saka Andrejevs. Starp svarīgākajiem viņš min kritumu, kas bija aprīlī, kad konflikts Tuvajos Austrumos saasinājās. Mēneša sākumā Izraēla nonāvēja vairākas augsta ranga Irānas amatpersonas, kas noveda pie atbildes trieciena no Irānas puses un vēlāk Izraēlas atkārtotas atbildes. Šie notikumi pamatīgi satrauca finanšu tirgus. Naftas cenas pieredzēja lēcienu, akciju cenas kritās. Tomēr, kā rakstīja "The Financial Times", būtiskas izmaiņas ilgtermiņā tirgos tas neieviesa.