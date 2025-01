Par to, cik tieši labs šis gads būs finanšu tirgos, eksperti nav vienisprātis, bet visi ir pārliecināti, ka būs labs. To ņemot vērā, "Nākotnes kapitāla" vadītājs Konstantīns Kuzikovs, kā ierasts, janvāra sākumā pārskatīja savu portfeli. Šogad viņš lēmis atteikties no Eiropas akcijām un mainīt tās pret zeltu. Par to un kāpēc Konstantīns "raudāja", kad paprasīja "ChatpGPT" padomu, raidījumā 16.00!