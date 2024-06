Kudros raidījumā, jautāts par Krievijas motīviem, atgādināja, ka pašreizējais Armēnijas premjers Pašinjans pie varas nāca salīdzinoši demokrātiskā ceļā – caur masu protestiem. Kaut militārās drošības apsvērumu dēļ, no Krievijas orbītas viņš necentās attālināties, Pašinjans pašā Armēnijā uzsāka demokrātiskas reformas un labvēlīgāk izteicās arī par Rietumiem. "Tagad redzam – Krievija izvērš propagandu, ka viņš nav leģitīms līderis, ka viņš nodevis Kalnu Karabahu, kaut Pašinjans tieši gribēja cīnīties par to. Tagad notiek viens no Krievijas mēģinājumiem gāzt Pašinjana varu. Viņi gribētu viņu redzēt ejam, nevis nākam," skaidroja politologs.